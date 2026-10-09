Українська РЕБ глушила дрони на військовій базі США: що відомо про випробування

Українська компанія Phantom Defense взяла участь у випробуваннях безпілотників у США, але цього разу її завданням було не продемонструвати власні дрони, а завадити польотам американських. На військовій базі Форт-Карсон у Колорадо українські засоби радіоелектронної боротьби створювали умови активної протидії, щоб перевірити, наскільки добре безпілотники працюють в умовах, наближених до сучасного по

Про участь у випробуваннях Gauntlet II американської програми Drone Dominance повідомила компанія Phantom Defense. Український виробник став одним із трьох учасників, яких залучили до створення середовища протидії безпілотникам. Для цього компанія розгорнула комплекс із засобів радіоелектронної боротьби, обладнання для перехоплення відеосигналів та системи управління, яка координувала їхню роботу.

Українські РЕБ стали противником для американських дронів

Випробування Gauntlet II проходили на військовій базі Форт-Карсон у штаті Колорадо. Це один з етапів програми Drone Dominance, спрямованої на перевірку безпілотних систем для американських військових.

Зазвичай під час випробувань дронів оцінюють дальність польоту, керованість, роботу камер та здатність виконувати поставлені завдання. Однак результати таких перевірок можуть суттєво відрізнятися від того, що відбувається на полі бою, де противник намагається виявити безпілотник, перехопити його відеосигнал або порушити зв'язок з оператором.

На Gauntlet II організатори вирішили перевіряти дрони в умовах активної протидії. Для цього залучили три компанії, серед яких була українська Phantom Defense.

Її обладнання створювало для учасників випробувань додаткові труднощі, характерні для сучасної війни. Безпілотникам доводилося працювати не лише з урахуванням власних технічних обмежень, а й під впливом засобів радіоелектронної боротьби.

Такий формат дозволяє оцінити, наскільки стійкими залишаються канали керування та передачі даних, коли дрон стикається з протидією. Водночас організатори можуть побачити, які технічні рішення потребують доопрацювання.

Американські військові вже раніше звертали увагу на український досвід протидії безпілотникам. Як повідомляв Military 24, армія США планувала створити спеціальні полігони, на яких відтворюватимуть умови радіоелектронної боротьби, характерні для війни в Україні. Участь Phantom Defense у Gauntlet II стала практичним прикладом такого підходу.

Які українські системи працювали на випробуваннях

Для Gauntlet II Phantom Defense привезла до США кілька типів обладнання, які використовують для захисту військових підрозділів і техніки від безпілотників.

Однією з представлених систем стала Specter PRO. Це комплекс радіоелектронної боротьби, здатний працювати як у купольному, так і у спрямованому режимі.

Його призначенням є захист опорних пунктів, бригадних штабів та об'єктів критичної інфраструктури. Купольний режим передбачає створення зони радіоелектронної протидії навколо захищеного об'єкта, тоді як спрямований дозволяє зосереджувати вплив у певному напрямку.

Комплекс радіоелектронної боротьби Specter PRO. Фото Phantom Defense

Також українська компанія представила компактні системи Specter L, Specter X та Specter XL. Вони розроблені для мобільних груп і можуть використовуватися для прикриття військової техніки та підрозділів поблизу лінії фронту.

На відміну від стаціонарних засобів захисту, такі комплекси мають працювати в умовах постійного переміщення, обмеженого простору та складної погоди.

Під час випробувань у Колорадо системи Specter продемонстрували успішне подавлення безпілотників. За інформацією Phantom Defense, обладнання зберігало працездатність як у спеку, так і під час дощів.

Компанія не оприлюднила кількість подавлених дронів, їхні моделі або частку успішних спроб, тому незалежно оцінити результативність кожного комплексу за наявними даними неможливо.

Обладнання Specter і Streamhunter уже знайоме читачам Military 24. Раніше ми детально розповідали про екосистему Phantom Defense, яка об'єднує засоби виявлення, радіоелектронної боротьби, перехоплювачі та систему управління C2. Тоді компанія представила характеристики обладнання, а на американських випробуваннях продемонструвала його роботу в умовах протидії дронам.

Streamhunter перехоплював відео з безпілотників

Окремим елементом української системи став Streamhunter, призначений для перехоплення відеосигналів із безпілотників.

Під час Gauntlet II обладнання успішно отримувало відео з дронів, які брали участь у випробуваннях.

На відміну від звичайного радіоелектронного подавлення, відеоперехоплення дозволяє отримувати додаткову інформацію про роботу безпілотника та його активність. Це може допомогти операторам засобів протидії краще розуміти ситуацію.

Водночас можливість перехоплення залежить від типу відеоканалу та способу передачі сигналу. У повідомленні Phantom Defense не уточнюється, з якими саме системами зв'язку працював Streamhunter під час американських випробувань.

Усі представлені засоби компанія об'єднала через власну систему управління C2. Вона забезпечувала виявлення та класифікацію цілей, передавала інформацію операторам і координувала застосування обладнання для протидії безпілотникам.

Крім того, система дозволяла відстежувати результати роботи засобів РЕБ. Таким чином, Phantom Defense демонструвала не окремі пристрої, а комплексне рішення, у якому виявлення, перехоплення інформації та радіоелектронне подавлення працюють разом.

Чому американцям знадобився український досвід

За час повномасштабної війни українські виробники засобів РЕБ отримали досвід роботи проти різних типів російських безпілотників. При цьому технології зв'язку постійно змінюються, а виробникам доводиться регулярно адаптувати обладнання до нових загроз.

Для американських розробників дронів перевірка в умовах такої протидії дає можливість виявити проблеми ще до того, як безпілотники потраплять до військових підрозділів.

У Phantom Defense наголошують, що українсько-американська оборонна співпраця має передбачати не лише отримання Україною західного озброєння, а й використання партнерами українських технологій.

"Україна вже сьогодні може ділитися з партнерами технологіями, готовими продуктами та досвідом, отриманим у реальному часі. Це дозволяє бачити, які рішення працюють, за яких умов вони втрачають ефективність і як швидко противник адаптується до нових технологій", - зазначив представник Phantom Defense.

Участь українських фахівців дозволила відтворити частину загроз, з якими оператори безпілотників стикаються під час реальних бойових дій.

При цьому йдеться не про повне відтворення бойової обстановки, а про випробувальне середовище з окремими факторами протидії, насамперед радіоелектронної.

Зацікавленість американців не обмежується проведенням спільних випробувань. Ще у травні Military 24 писав про переговори України та США щодо закупівлі безпілотників і систем РЕБ. За інформацією Bloomberg, Вашингтон розглядав не лише придбання готового обладнання, а й доступ до українських технологій, перевірених під час бойових дій.

Phantom Defense запросили на наступні випробування у США

За інформацією української компанії, результати Gauntlet II привернули увагу американської сторони.

Після завершення випробувань Phantom Defense отримала запрошення взяти участь у наступних заходах програми Drone Dominance.

Це відкриває можливість для подальшої перевірки українських технологій у США та співпраці з американськими розробниками безпілотних систем.

Водночас компанія не повідомляє про укладення контрактів на постачання Specter або Streamhunter американським військовим. Запрошення на нові випробування не означає автоматичного рішення про закупівлю обладнання.

Для Phantom Defense участь у Gauntlet II стала можливістю продемонструвати американським партнерам комплексну систему протидії безпілотникам, створену з урахуванням українського бойового досвіду.

Що відомо про американську програму Drone Dominance

Програма Drone Dominance передбачає масштабні випробування ударних безпілотників перед їх закупівлею для американських військових. Пентагон оцінює не лише льотні характеристики, а й здатність виробників швидко випускати великі партії техніки.

За офіційними даними Drone Dominance, Gauntlet II проходив у серпні 2026 року на базі Форт-Карсон. До цього етапу допустили 19 компаній, які пройшли попередній відбір.

Американські військові перевіряли безпілотники у двох основних сценаріях. Перший передбачав виконання ударних завдань на відстані до 15 кілометрів, другий - застосування дронів в обмеженому просторі. Частину випробувань повторювали вночі.

Окремі етапи були присвячені радіоелектронній боротьбі та перевірці роботи безпілотників під впливом систем протидії.

За інформацією Командування авіації та ракетного озброєння армії США, випробування тривали з 16 серпня до 5 вересня. Загалом американські фахівці оцінювали близько 40 малих безпілотників від 19 виробників.

За результатами Gauntlet II Пентагон визначив найкращих учасників у двох категоріях і оголосив про плани замовити в них загалом 60 тисяч дронів.

Phantom Defense не змагалася за ці замовлення як виробник ударних БпЛА. Її роль полягала у створенні умов радіоелектронної протидії, в яких американські компанії демонстрували можливості своїх апаратів.

Український виробник уже має досвід інтеграції різних засобів боротьби з безпілотниками. Раніше Military 24 розповідав про комплексну систему Phantom Defense, яка об'єднує засоби РЕБ, виявлення, дрони-перехоплювачі та платформу управління C2.