Про це пише CBS News з посиланням на слова міністра армії США Дена Дрісколла.

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Чого навчатимуть американських військових?

Під час галузевого дня з нарощування систем перехоплення безпілотників та ракет міністр розповів, що нові полігони дадуть змогу імітувати повноцінне середовище РЕБ. Також мають на меті взаємодіяти з виробниками дронів та розробниками засобів протидії безпілотникам.

Крім того, ми хочемо, щоб туди відправлялися солдати для вдосконалення своїх навичок та безпосередньої роботи пліч-о-пліч із розробниками,

– пояснив Дрісколл.

За його словами, у США вже є місця, де можна безпечно проводити такі навчання. До того ж американці розглядають можливість створити ще один полігон за межами країни для "значно агресивніших випробувань", зокрема гіперзвукової зброї. Однак Ден Дрісколл відмовився розкривати локації до завершення планування.

Зазначається, що американська армія під час нинішніх навчань із протидії БпЛА не використовує засобів електронного глушіння через суворі внутрішні обмеження на застосування РЕБ у США.

Під час заходу представник Офісу стратегічних загроз армії США Дуейн Хейз навів дані про поточні масштаби застосування дронів у війні. За його словами Росія щомісяця виробляє від 3 до 5 тисяч ударних дронів в один бік (типу Shahed), а також до 600 тисяч FPV-дронів.

А Україна, за словами Хейза, виробляє приблизно 30 тисяч дронів-перехоплювачів щомісяця, щоб протидіяти цій загрозі.

Хейз наголосив, що США мають потужні можливості для виробництва високотехнологічних і дорогих боєприпасів, зокрема ракет-перехоплювачів для систем Patriot і THAAD. Проте, визнав, в умовах війни на виснаження армія США потребує дешевших засобів перехоплення, які можна витрачати швидко й масово.

Саме тому у найближчі місяці США збирає пропозиції від ширшого кола компаній щодо створення недорогих перехоплювачів. Водночас Дрісколл підкреслив, що нові рішення не замінятимуть вже наявні боєприпаси.

Нагадаємо, одна з країн Центральної Америки може закупити в України безпілотні авіаційні системи. Так Гондурас хоче посилити охорону кордонів та виявлення прихованих нарколабораторій.