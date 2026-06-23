Про це заявив президент Гондурасу Насрі Асфура, повідомляє EuroNews.

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Що відомо про угоду між Україною та Гондурасом?

Гондурас планує придбати партію високотехнологічних безпілотників українського виробництва. Керівництво держави розраховує використовувати унікальний бойовий досвід українських розробників БпЛА для контролю важкодоступних регіонів, боротьби з транзитом кокаїну та протидії потужним злочинним угрупованням.

Рішення про закупівлю технологій було прийнято після нещодавнього візиту Насрі Асфури до Києва. Під час особистої зустрічі президент України Володимир Зеленський запропонував латиноамериканському колезі розширити співпрацю у сфері військових технологій. Для України цей крок є стратегічно важливим у контексті виходу на нові ринки озброєнь за межами європейського континенту.

За словами лідера Гондурасу, отримані технології допоможуть вивести безпеку країни на новий рівень.

Ми говоримо про дрони для захисту наших кордонів, для ефективної охорони наших рубежів, для боротьби з організованою злочинністю за допомогою високотехнологічного обладнання. Україна може нам дуже допомогти, і для нас це – питання національної безпеки,

– наголосив Насрі Асфура.

Центральноамериканська країна наразі переживає важку безпекову кризу через зміну логістичних маршрутів кримінального світу. Гондурас, який роками слугував лише "коридором" для перевезення кокаїну з Південної Америки до США, почав стикатися з масовим вирощуванням та переробкою наркотиків усередині країни. Правоохоронці дедалі частіше знаходять приховані лабораторії у віддалених та густих лісах.

Крім того, показник навмисних вбивств у країні сягає близько 24 випадків на 100 000 населення, що майже вчетверо перевищує середньосвітову статистику.

Нагадаємо, Німеччина шукає альтернативу американським Tomahawk і розглядає можливість закупівлі крилатих ракет великої дальності в Ізраїлю та України. Серед зацікавлених варіантів – українська ракета FP-5 "Фламінго" з дальністю до 3000 кілометрів.

Берлін планує диверсифікувати свій ракетний арсенал через обмеження США та дефіцит далекобійної зброї. Українські розробки розглядаються як дешевша альтернатива, що вже довела ефективність у війні проти Росії, однак для їхнього використання ще потрібно вирішити юридичні та експортні обмеження.