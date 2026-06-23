Об этом заявил президент Гондураса Насри Асфура, сообщает EuroNews.

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Что известно о соглашении между Украиной и Гондурасом?

Гондурас планирует приобрести партию высокотехнологичных беспилотников украинского производства. Руководство страны рассчитывает использовать уникальный боевой опыт украинских разработчиков БПЛА для контроля труднодоступных регионов, борьбы с транзитом кокаина и противодействия мощным преступным группировкам.

Решение о закупке технологий было принято после недавнего визита Насри Асфуры в Киев. Во время личной встречи президент Украины Владимир Зеленский предложил латиноамериканскому коллеге расширить сотрудничество в сфере военных технологий. Для Украины этот шаг является стратегически важным в контексте выхода на новые рынки вооружений за пределами европейского континента.

По словам лидера Гондураса, полученные технологии помогут вывести безопасность страны на новый уровень.

Речь идет о дронах для защиты наших границ, для эффективной охраны наших рубежей, для борьбы с организованной преступностью с помощью высокотехнологичного оборудования. Украина может нам очень помочь, и для нас это – вопрос национальной безопасности,

– подчеркнул Насри Асфура.

Центральноамериканская страна в настоящее время переживает серьезный кризис в сфере безопасности из-за изменения логистических маршрутов криминального мира. Гондурас, который годами служил лишь "коридором" для перевозки кокаина из Южной Америки в США, начал сталкиваться с массовым выращиванием и переработкой наркотиков внутри страны. Правоохранители всё чаще находят скрытые лаборатории в отдалённых и густых лесах.

Кроме того, показатель умышленных убийств в стране достигает около 24 случаев на 100 000 населения, что почти в четыре раза превышает среднемировую статистику.

Напомним, Германия ищет альтернативу американским "Tomahawk" и рассматривает возможность закупки крылатых ракет большой дальности у Израиля и Украины. Среди рассматриваемых вариантов – украинская ракета FP-5 "Фламинго" с дальностью до 3000 километров.

Берлин планирует диверсифицировать свой ракетный арсенал из-за ограничений со стороны США и дефицита дальнобойного оружия. Украинские разработки рассматриваются как более дешевая альтернатива, уже доказавшая свою эффективность в войне против России, однако для их использования еще необходимо урегулировать юридические и экспортные ограничения.