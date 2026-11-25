Українська розробка лазерної протиповітряної оборони вже має перший результат у бойових умовах. Установка "Блиск" компанії Carmine Sky знищила реактивний російський дрон "Герань" під час захисту об'єкта критичної інфраструктури.

Про це повідомив Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Що відомо про бойове застосування лазера "Блиск"?

Лазерні установки ППО "Блиск" від компанії Carmine Sky демонструють перші результати в бойових умовах. Нещодавно один із таких комплексів, розміщений для захисту об'єкта критичної інфраструктури, уразив реактивну "Герань".

Технологію розвивають у межах державної програми "Приватна ППО" за підтримки оборонного кластера Brave1. Водночас про серійне виробництво установки поки не йдеться – випробування тривають, а лазерні комплекси продовжують захищати критичні об'єкти.

Бескрестнов наголосив, що в Україні кілька компаній працюють над розробками лазерної зброї для протиповітряної оборони. Такі технології складні й потребують значних фінансових вкладень, тому перші бойові результати є важливими для розвитку цього напряму.

Як лазерна установка збила ворожу "Герань": дивіться відео

Що відомо про українську лазерну ППО?

На початку листопада компанія Carmine Sky розгорнула в Києві лазерну установку "Блиск" для протидії російським ударним безпілотникам. За даними розробників, потужність комплексу становить 4 кВт, а заявлена дальність ураження повітряних цілей – до одного кілометра.

Лазерний промінь має пропалювати корпус безпілотника та виводити його з ладу. Водночас ефективність такої зброї залежить від погодних умов – туман, хмарність та опади можуть розсіювати промінь і знижувати його дію.

На початку листопада лазерна установка "Блиск" потужністю 4 кВт заступила на чергування у Києві для протидії ворожим баражувальним боєприпасам. Комплекс призначений для ураження повітряних цілей на дистанції до 1000 метрів і здатен пропалювати обшивку безпілотників.