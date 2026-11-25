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Про це повідомив Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Що відомо про бойове застосування лазера "Блиск"?

Лазерні установки ППО "Блиск" від компанії Carmine Sky демонструють перші результати в бойових умовах. Нещодавно один із таких комплексів, розміщений для захисту об'єкта критичної інфраструктури, уразив реактивну "Герань".

Технологію розвивають у межах державної програми "Приватна ППО" за підтримки оборонного кластера Brave1. Водночас про серійне виробництво установки поки не йдеться – випробування тривають, а лазерні комплекси продовжують захищати критичні об'єкти.

Бескрестнов наголосив, що в Україні кілька компаній працюють над розробками лазерної зброї для протиповітряної оборони. Такі технології складні й потребують значних фінансових вкладень, тому перші бойові результати є важливими для розвитку цього напряму.

Як лазерна установка збила ворожу "Герань": дивіться відео

Що відомо про українську лазерну ППО?

На початку листопада компанія Carmine Sky розгорнула в Києві лазерну установку "Блиск" для протидії російським ударним безпілотникам. За даними розробників, потужність комплексу становить 4 кВт, а заявлена дальність ураження повітряних цілей – до одного кілометра.

Лазерний промінь має пропалювати корпус безпілотника та виводити його з ладу. Водночас ефективність такої зброї залежить від погодних умов – туман, хмарність та опади можуть розсіювати промінь і знижувати його дію.

На початку листопада лазерна установка "Блиск" потужністю 4 кВт заступила на чергування у Києві для протидії ворожим баражувальним боєприпасам. Комплекс призначений для ураження повітряних цілей на дистанції до 1000 метрів і здатен пропалювати обшивку безпілотників.