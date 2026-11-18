Німеччина збільшить фінансування програми важкого безпілотника Eurodrone на майже 800 мільйонів євро у доопрацьованому проєкті бюджету на 2027 рік. Витрати Берліна різко зросли через демарш Франції.

Також БпЛА стикався із затримками. Про це повідомляє німецьке видання hartpunkt із посиланням на урядові документи.

Що відомо про проєкт?

Німеччина вимушена незаплановано збільшити фінансування програми величезного дрона під назвою Eurodrone або ж MALE RPAS (Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System). У наступному фінансовому році оборонна програма вимагатиме додаткових 291,3 мільйона євро. Згодом фінансові вливання мають зрости ще на 507,6 мільйона євро, що збільшить загальний пакет додаткових витрат до 798,9 мільйона євро.

Потребу в екстреному дофінансуванні офіційно обґрунтовують розширенням обсягу технічних робіт і дозвільних процедур. Ці завдання виникли під час тривалого процесу оптимізації проєкту MALE RPAS.

Берлін змушений самостійно брати на себе фінансовий тягар через вихід із програми Франції. Французька компанія Dassault Aviation розірвала співпрацю та навіть вимагає від Airbus фінансової компенсації за недоотримані вигоди від інвестицій.

Попри проблеми, створення безпілотника формально триває за участі Італії та Іспанії, а Японія та Індія залишаються спостерігачами. Проте аналітики Defense Express наголошують, що раціональність такої розробки викликає дедалі більше сумнівів.

Проєкт Eurodrone перетворився на типовий довгобуд, адже державам-партнерам знадобилося десять років лише для створення прототипів. Настільки повільний темп став ключовою причиною того, чому офіційний Париж остаточно зневірився в безпілотнику.

Серйозні питання викликає і 12-тонна маса безпілотного апарата. Попри здатність нести 2,3 тонни озброєння, його значні габарити ставлять під сумнів ефективність проти сучасної ППО Росії чи Китаю.

Нагадаємо, нещодавно бюджетний комітет Бундестагу попередньо затвердив державний кошторис на 2027 рік із загальними видатками понад 560 мільярдів євро. Тоді німецькі законодавці зафіксували оборонні витрати на рівні майже 110 мільярдів євро. Також в урядовому проєкті бюджету врахували кошти на військову підтримку України у 2027 році. Йдеться про 11,6 мільярда євро.