У Бундестазі схвалили бюджет Німеччини 2027: скільки може отримати Україна

Що ухвалили в Берліні

У ніч проти п'ятниці бюджетний комітет Бундестагу попередньо схвалив рекордний кошторис на 2027 рік, пише Berliner Zeitung.

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Проєкт передбачає загальні видатки країни у розмірі 560,9 мільярда євро.

Оборонний бюджет залишили на рівні, передбаченому урядом, – 109,75 мільярдів євро.

Чисті запозичення в основному бюджеті становитимуть майже 123 мільярди євро – приблизно на 4 мільярди більше, ніж закладали в початковому варіанті.

Однак 84,55 мільярда євро запозичень не враховуватимуть в межах боргового обмеження завдяки виняткам для оборонних та безпекових витрат.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Зауважте! Німеччина має суворі обмеження щодо запозичень, проте для оборонних витрат та допомоги союзникам зробили виняток.

Скільки може отримати Україна

За даними видання, в урядовому проєкті бюджету на військову підтримку України у 2027 році передбачили близько 11,6 мільярда євро.

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Для порівняння:

на 2026 рік спочатку закладали 8,5 мільярда євро;

однак згодом суму збільшили до 11,5 мільярда євро.

Фінансування проходить за окремим бюджетним планом №60, а саме за статтею про підтримку держав, які зазнали незаконного збройного нападу, у сферах безпеки, оборони та стабілізації. Ця програма не обмежується Україною, проте саме Київ є її головним отримувачем.

Водночас у середньостроковому фінансовому плані на 2028 – 2030 роки на статтю допомоги передбачається лише по 8,5 мільярда євро щороку.

Порівняно з 2027 роком це означатиме скорочення більш ніж на чверть– зазначають німецькі оглядачі, аналізуючи закладені цифри.

Водночас ці суми не є остаточними, адже бюджет у Німеччині затверджують заново щороку, і показники можуть коригуватися.

Нагадаємо, Берлін послідовно надає підтримку Україні. Зокрема, у листопаді Німеччина запропонувала додатково виділити Україні 100 мільйонів євро на відновлення енергетики, водопостачання та транспортної інфраструктури, пошкоджених російськими атаками. Ці кошти мають доповнити вже передбачене фінансування на 2026 рік.