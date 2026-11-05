Німеччина готує Україні додаткові 100 мільйонів євро: для чого потрібні кошти

На що Німеччина хоче виділити додаткові кошти

Міністерство фінансів Німеччини пропонує виділити ще 100 мільйонів євро для підтримки України. Про це йдеться в листі відомства до бюджетного комітету Бундестагу, з яким ознайомилося агентство Reuters.

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Ці гроші мають посилити стійкість України до інтенсивних російських атак. Їх пропонують спрямувати на відновлення пошкодженої інфраструктури:

водопостачання;

енергетики;

та транспорту.

Ці 100 мільйонів стануть доповненням до фінансування, яке вже закладене в німецький бюджет на 2026 рік.

Ця потреба є непередбаченою, оскільки на момент ухвалення федерального бюджету на 2026 рік інтенсивність конфлікту неможливо було спрогнозувати– йдеться у зверненні до бюджетного комітету.

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У документі Мінфін підкреслює, що з липня 2026 року Росія цілеспрямовано б'є по критичній інфраструктурі, логістиці та підприємствах у великих містах.

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З наближенням холодів ситуація стала ще більш напруженою. За оцінкою, наведеною в листі, від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Україна втратила 80% потужностей з виробництва електроенергії.

Лише російські атаки в жовтні спричинили відключення світла більш ніж у третині регіонів країни.

Тому додаткові кошти можуть використати:

на обладнання для децентралізованого виробництва електроенергії та системи її зберігання;

ремонт пошкодженої інфраструктури водопостачання й енергетики;

обладнання для пожежогасіння;

та відновлення шкільних будівель.

У відомстві вважають, що нове фінансування є важливим для стабілізації критичних систем та забезпечення людей базовими послугами.

Нагадаємо, Німеччина залишається найбільшим європейським донором України, який постійно надає фінансову допомогу. Зокрема, у вересні Німеччина виділила 250 мільйонів євро, які були спрямовані через Фонд підтримки енергетики України для підготовки до опалювального сезону.