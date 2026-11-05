Германия готовит для Украины дополнительные 100 миллионов евро: для чего нужны средства

Германия намерена выделить Украине еще 100 миллионов евро / Фото: Pixabay
Украина может получить дополнительную финансовую поддержку от одного из крупнейших европейских партнеров на фоне постоянного террора со стороны России. Эти средства должны помочь не только восстановить поврежденные объекты, но и подготовить критически важную инфраструктуру к дальнейшим атакам врага.
На что Германия хочет выделить дополнительные средства
Министерство финансов Германии предлагает выделить еще 100 миллионов евро на поддержку Украины. Об этом говорится в письме ведомства в бюджетный комитет Бундестага, с которым ознакомилось агентство Reuters.
Эти средства должны укрепить устойчивость Украины к интенсивным российским атакам. Их предлагается направить на восстановление поврежденной инфраструктуры:
- водоснабжения;
- энергетики;
- и транспорта.
Эти 100 миллионов станут дополнением к финансированию, которое уже заложено в немецкий бюджет на 2026 год.
Эта потребность является непредвиденной, поскольку на момент принятия федерального бюджета на 2026 год интенсивность конфликта предсказать было невозможно
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В документе Минфин подчеркивает, что с июля 2026 года Россия целенаправленно наносит удары по критической инфраструктуре, логистике и предприятиям в больших городах.
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С приближением холодов ситуация стала еще более напряженной. По оценке, приведенной в письме, с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Украина потеряла 80 % мощностей по производству электроэнергии.
Только российские атаки в октябре привели к отключению электричества более чем в трети регионов страны.
Поэтому дополнительные средства могут быть использованы:
- на оборудование для децентрализованного производства электроэнергии и системы ее хранения;
- ремонт поврежденной инфраструктуры водоснабжения и энергетики;
- оборудование для пожаротушения;
- а также на восстановление школьных зданий.
В ведомстве считают, что новое финансирование важно для стабилизации критически важных систем и обеспечения населения базовыми услугами.
Напомним, Германия остается крупнейшим европейским донором Украины, который постоянно оказывает финансовую помощь. В частности, в сентябре Германия выделила 250 миллионов евро, которые были направлены через Фонд поддержки энергетики Украины для подготовки к отопительному сезону.
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