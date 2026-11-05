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Германия готовит для Украины дополнительные 100 миллионов евро: для чего нужны средства

Ирина Гайдук
Германия намерена выделить Украине еще 100 миллионов евро

Германия намерена выделить Украине еще 100 миллионов евро / Фото: Pixabay

Украина может получить дополнительную финансовую поддержку от одного из крупнейших европейских партнеров на фоне постоянного террора со стороны России. Эти средства должны помочь не только восстановить поврежденные объекты, но и подготовить критически важную инфраструктуру к дальнейшим атакам врага.

На что Германия хочет выделить дополнительные средства

Министерство финансов Германии предлагает выделить еще 100 миллионов евро на поддержку Украины. Об этом говорится в письме ведомства в бюджетный комитет Бундестага, с которым ознакомилось агентство Reuters.

 
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Эти средства должны укрепить устойчивость Украины к интенсивным российским атакам. Их предлагается направить на восстановление поврежденной инфраструктуры:

  • водоснабжения;
  • энергетики;
  • и транспорта.

Эти 100 миллионов станут дополнением к финансированию, которое уже заложено в немецкий бюджет на 2026 год.

Эта потребность является непредвиденной, поскольку на момент принятия федерального бюджета на 2026 год интенсивность конфликта предсказать было невозможно– говорится в обращении к бюджетному комитету.

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В документе Минфин подчеркивает, что с июля 2026 года Россия целенаправленно наносит удары по критической инфраструктуре, логистике и предприятиям в больших городах.

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С приближением холодов ситуация стала еще более напряженной. По оценке, приведенной в письме, с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Украина потеряла 80 % мощностей по производству электроэнергии.

Только российские атаки в октябре привели к отключению электричества более чем в трети регионов страны.

Поэтому дополнительные средства могут быть использованы:

  • на оборудование для децентрализованного производства электроэнергии и системы ее хранения;
  • ремонт поврежденной инфраструктуры водоснабжения и энергетики;
  • оборудование для пожаротушения;
  • а также на восстановление школьных зданий.

В ведомстве считают, что новое финансирование важно для стабилизации критически важных систем и обеспечения населения базовыми услугами.

Напомним, Германия остается крупнейшим европейским донором Украины, который постоянно оказывает финансовую помощь. В частности, в сентябре Германия выделила 250 миллионов евро, которые были направлены через Фонд поддержки энергетики Украины для подготовки к отопительному сезону.

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