Понад 100 тисяч систем на рік: ГУР розкрило виробництво навігації для ракет Росії

ГУР 19 жовтня оприлюднило дані про 37 іноземних компонентів у російських навігаційних модулях "Комета". Річний обсяг замовлення цієї техніки для ракет і дронів Росії сягнув понад 100 тисяч одиниць.

Про це повідомляє портал War&Sanctions ГУР МО.

Як Росія нарощує кількість антенних елементів у модулях?

Оприлюднені матеріали містять відомості про 13 одиниць іноземного технологічного обладнання та 28 залучених підприємств. Ідеться про імпортні технологічні лінії, за допомогою яких держава-агресор виготовляє бортову апаратуру для крилатих і балістичних ракет, ударних дронів та керованих авіабомб.

Для захисту бортових систем від радіоелектронного придушення ворог застосовує антени контрольованого прийому типу CRPA. Вони дозволяють відсікати радіоелектронні перешкоди завдяки зміні діаграми спрямованості антени та цифрової обробки сигналу.

Конструкція пристрою "Комета" складається з антенної решітки з кількома патч-антенами та обчислювального блоку на основі програмованої логічної інтегральної схеми Altera Cyclone від американської корпорації Intel. Кількість і взаємне розміщення елементів антени визначають просторові координати ворожого випромінювання й дають змогу нейтралізувати дію засобів РЕБ.



Російський навігаційний модуль "Комета" / Фото ГУР МО

Зараз окупаційні війська масово встановлюють на ударні засоби решітки з 16 патч-антенами. Паралельно підприємства ВПК готуються до серійного збирання 20-елементних навігаційних вузлів, а також використовують 32-антенні системи CRPA спільного китайсько-алабузького виготовлення.

Хто стоїть за розробкою та виробництвом модулів?

Розробником і головним виробником модулів виступає російське підприємство "ВНИИР-Прогресс", що входить до структури АБС "Электро" підсанкційного сербського проросійського політика Ненада Поповича. Компанія володіє патентами на технічні рішення "Комети", одним з авторів яких є Володимир Харісов, а його донька Ірина Харісова очолює головне підприємство холдингу.

Закупівельні операції курує підприємство АТ "ВНИИР", залучаючи китайських постачальників мікроелектроніки та внутрішніх посередників. Для виконання замовлень розробник задіює потужності АТ АБС ЗЭИМ "Автоматизация", а також підрядників, серед яких заводи "Пантес", "Авив", ПСБ "Технологии", "Эрикон" та Вектор Групп.

Чому імпортні мікрочипи залишаються найбільш вразливим місцем ворога?

Серед ідентифікованих деталей опинилася номенклатура майже двох десятків виробників зі США, Китаю, Швейцарії, Японії та Тайваню. Критичне значення для функціонування апаратури мають пристрої Altera Cyclone, а також перетворювачі та мікросхеми радіотракту виробництва американської Analog Devices і її дочірнього бренду Linear Technology.

Виробник "ВНИИР-Прогресс" змушений шукати альтернативні канали імпорту та заміну компонентів через дію санкцій і посилення експортного контролю. За оцінкою розвідників, блокування постачань напівпровідників суттєво послаблює воєнний потенціал Росії та обмежує масштабування далекобійного арсеналу.

Нагадаємо, раніше воєнна розвідка викрила участь 58 російських компаній у виробництві ракет "Кинджал". Понад два десятки з них тривалий час не підпадали під обмеження, однак агресор зменшив оборонне замовлення цих аеробалістичних ракет через низьку точність та брак літаків МіГ-31К.