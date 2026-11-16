Замість навчання збирають "Шахеди": як Росія вербує громадян країн Африки до виробництва БпЛА

Росія продовжує залучати громадян країн Африки та Шрі-Ланки до збирання ударних безпілотників в особливій економічній зоні Алабуга. Завербованих іноземців змушують працювати на військових заводах під виглядом освітніх програм.

Окупанти створили транснаціональну мережу вербування іноземної робочої сили. Про це йдеться у розслідуванні Українського центру безпеки та співпраці для Fox News.

Як Росія вербує іноземців?

До складання дронів типу "Герань" залучають мешканок Уганди, Ефіопії, Замбії, Зімбабве, Танзанії, Кенії, Гамбії, ДР Конго та Шрі-Ланки.

Схема має державну підтримку Москви та функціонує одночасно на ідеологічному, корпоративному й польовому рівнях. До останнього залучені іноземні рекрутерки-кураторки.

Головним інструментом вербування стала програма "Алабуга Старт", яка діє з 2022 року. У рекламних оголошеннях іноземцям пропонують переїзд до Росії, навчання та цивільні спеціальності з комфортним дозвіллям.

Однак по факту, за даними розслідування, учасників програми відправляють працювати військово-промисловий комплекс Росії. Складені ними ударні безпілотники російська армія застосовує для війни проти України.

Для пошуку нових кадрів Москва використовує не лише прямі трудові пропозиції та цифрові платформи, а й освітні, культурні та громадські канали впливу. Координаційні радари російських співвітчизників в африканських країнах отримують доступ до молодіжної аудиторії, де поширюють пропозиції роботи та навчання в Росії.

Брак робочої сили та угоди з африканськими країнами

Таке вербування іноземців допомагає агресору долати нестачу працівників на власних військових підприємствах.

Залучення іноземців, зокрема громадян африканських країн, до російського військово-промислового комплексу суттєво допомагає компенсувати дефіцит кадрів,

– зазначила керівниця відділу міжнародної співпраці та експертка з питань гібридної війни УЦБС Соломія Хома.

Кремль намагається легалізувати цю діяльність на офіційному рівні. Як йдеться у матеріалі, наприкінці жовтня на саміті "Росія – Африка" керівництво ОЕЗ "Алабуга" підписало угоди про працевлаштування молоді на їхні підприємства з делегаціями Гани та ДР Конго.

"Зважаючи на масштаб та небезпеку цієї діяльності, УЦБС зібрав необхідну доказову базу. Ці матеріали є основою для подальшого документування, санкційного тиску та ініціювання міжнародної кримінальної відповідальності для всіх причетних до ланок мережі", – резюмували аналітики.

До слова, Росія активно використовує африканців й безпосередньо на фронті. Раніше повідомлялося, що окупанти залучили до лав своєї армії 5451 громадянина з 43 країн Африки. Замість обіцяної цивільної роботи іноземців просто кидають у штурми на передову в Україні.