Україна та Італія обговорюють виробництво сучасної системи ППО CAMM-ER

Україна та Італія ведуть переговори щодо локалізації виробництва сучасних зенітних ракет CAMM-ER. Інформація про ці контакти стала відома під час розслідування діяльності російської розвідки, яка намагалася отримати доступ до матеріалів щодо оборонної співпраці між країнами.

CAMM-ER є одним із найсучасніших європейських засобів протиповітряної оборони, повідомляє La Repubblica.

Що відомо про новітню ППО?

CAMM-ER є модернізованою версією зенітної ракети CAMM, розробленою європейським оборонним концерном MBDA. Нова ракета створювалася як заміна застарілих зенітних ракет Aspide, які тривалий час перебували на озброєнні Збройних сил Італії.

CAMM-ER отримала збільшений маршовий двигун, що дозволило значно розширити дальність її застосування. Максимальна дальність ураження цілей становить до 45 кілометрів, що суттєво перевищує можливості базової версії CAMM.

Однією з головних особливостей CAMM-ER є вертикальний "холодний" старт. Під час запуску газовий генератор спочатку виштовхує ракету з транспортно-пускового контейнера без увімкнення основного двигуна.

Лише після безпечного віддалення від пускової установки запускається маршовий двигун. Така схема підвищує безпеку використання комплексу, зменшує теплове навантаження на пускову установку та дає змогу розміщувати ракети на різних типах бойових машин.

Ракета оснащена активною радіолокаційною головкою самонаведення. Це означає, що після отримання початкових координат цілі вона здатна самостійно здійснювати її пошук та супровід на завершальному етапі польоту.

На відміну від багатьох старіших систем протиповітряної оборони, CAMM-ER не потребує постійного підсвічування цілі наземною радіолокаційною станцією.

Завдяки цьому комплекс може одночасно працювати по кількох повітряних об'єктах, а також ефективніше діяти в умовах активної роботи засобів радіоелектронної боротьби.

CAMM-ER розвиває швидкість понад три Махи та має високу маневровість. Це дозволяє їй ефективно перехоплювати широкий спектр повітряних загроз. Зокрема, ракета призначена для ураження літаків, гелікоптерів, крилатих ракет, безпілотників та інших аеродинамічних цілей.

В Італії ці ракети інтегрують до нового зенітного ракетного комплексу Grifo. Саме ця система у перспективі має стати основою протиповітряної оборони сухопутних військ країни, замінивши комплекси попереднього покоління.

Якщо переговори між Києвом та Римом завершаться успішно, локалізація виробництва CAMM-ER може стати важливим кроком у розвитку української оборонної промисловості та посиленні спроможностей вітчизняної системи протиповітряної оборони.

Водночас, за даними слідства, російські спецслужби намагалися отримати інформацію про переговори між Україною та Італією щодо локалізації виробництва ракет CAMM-ER. Зокрема, йшлося про спробу перехопити дані щодо оборонної співпраці та планів інтеграції відповідних систем.

Як зазначає La Repubblica, для цього російська розвідка нібито використовувала колишнього співробітника італійських структур безпеки, який міг мати доступ до конфіденційної інформації. Офіційних коментарів від української чи італійської сторони щодо змісту переговорів наразі не оприлюднювали.

Нагадаємо, попри домовленості про виробництво систем Patriot, запуск випуску ракет-перехоплювачів в Україні навряд чи відбудеться найближчим часом. За оцінками експертів, на створення повноцінного виробництва знадобиться щонайменше рік, а найімовірніше – значно більше. Тому більш реалістичним сценарієм наразі вважається розгортання виробництва в одній із європейських держав.