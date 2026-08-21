США витратили близько половини запасів ракет-перехоплювачів і мають приблизно 800 одиниць, – ЗМІ

Союзники США мають сумніви у здатності Америки захистити їх. Сигналом для стурбованості стала неможливість Дональда Трампа досягти поставлених цілей у Ірані.

Йдеться не лише про європейські, а й азійські країни. Про це пише The Wall Street Journal.

Чому союзники сумніваються у можливостях США?

Партнери й противники Вашингтону намагаються зрозуміти, чи не послабили промисловий занепад, стратегічна неузгодженість та політична дисфункція США настільки, що вони більше не зможуть мати вирішальну силу в майбутніх конфліктах, які можуть охопити Європу, Близький Схід та Азію. Цю занепокоєність поділяють і багато чиновників у Вашингтоні.

Раніше питання полягало в довірі – чи справді Сполучені Штати це зроблять? Але можливості є важливою частиною цього рівняння. І, з огляду на всі повідомлення про те, як США витрачають боєприпаси, цілком логічно, що супротивники припускатимуть, що США зараз менш боєздатні, ніж кілька місяців чи кілька років тому,

– заявив чиновник часів першої адміністрації Трампа, Метью Креніг.

За його словами, рішення американського президента скоротити військові навчання з Південною Кореєю та заяви щодо "шанобливості" КНДР, в той час, як Пхеньян розгортає балістичні ракети та війська в Європі в рамках свого альянсу з Росією, є останнім кроком, який викликав сумніви щодо стійкості Сполучених Штатів.

Також Трамп заморозив 14 мільярдів доларів США на продаж військової техніки Тайваню. Ще одним рішенням президента, яке критикують, стало перекидання ключових військових активів США – від батарей протиракетної оборони до єдиного авіаносця, який дислокувався у Тихому океані, на Близький Схід.

Європейські чиновники дедалі більше сумніваються в тому, що Америка Трампа допоможе їм у разі нападу Росії. Неофіційно ми всі знаємо, що вони не ризикуватимуть своєю безпекою заради країн Балтії чи заради Німеччини. Американської ядерної парасольки більше немає,

– сказав німецький полковник у відставці Родріх Кізеветтер.

Інший німецький експерт зазначає, що відчуття вразливості Америки й Заходу може спокусити автократичні режими, зокрема Володимира Путіна.

Що відомо про можливе послаблення США?

Білий дім спростував повідомлення ЗМІ та аналітиків про дефіцит зброї.

Збройні сили Сполучених Штатів мають більш ніж достатньо боєприпасів, набоїв та запасів для досягнення всіх стратегічних цілей президента Трампа та за його межами, а операція "Епічна лють" показала, що відбувається, коли втручаєшся у справи Сполучених Штатів,

– сказала заступниця прессекретаря Анна Келлі.

Однак військові аналітики підрахували, що запаси деякої зброї є небезпечно низькими, а для їх поповнення знадобиться багато років. Центр стратегічних та міжнародних досліджень підрахував, що США вже витратили половину своїх довоєнних запасів ракет-перехоплювачів, таких як Patriot та THAAD, і третину арсеналу далекобійних ракет Tomahawk та JASSM.

У експертному дослідженні відомства, опублікованому цього місяця, йдеться про те, що арсенали Вашингтону вичерпані настільки, що США більше не можуть стримувати напад Китаю на Тайвань.

Один аналітик наголошує на тому, що США залишаються провідною світовою державою, яка має фінансову, технологічну, культурну та демографічну силу для відновлення. Він підкреслив, що коли Путін та Сі Цзіньпін кажуть про послаблення Вашингтону, "вони б хотіли бути настільки ж слабкими, як США".

Для багатьох американських союзників критична нестача ракет-перехоплювачів балістичних ракет, зокрема Patriot PAC-3 MSE є головною слабкістю вільного світу.

Які наслідки послаблення США?

The Wall Street Journal пише, що частково дисбаланс у ракетній загрозі полягає в тому, що автократії фактично перебувають у стані війни, або переводять свою оборонну промисловість на воєнні рейки. Водночас Захід продовжує жити за правилами мирного часу.

CSIS підрахувала, що США має лише 800 ракет для Patriot. Попри це, виробники ракет-перехоплювачів наразі досягли лише незначного збільшення виробництва (на 20% більше, ніж роком раніше).

Росія ж навпаки, попри санкції Заходу, наростила виробництво власних ракет. Цей дисбаланс має стратегічні наслідки.

Як пишуть ЗМІ, Україна фактично опинилась беззахисною перед російською балістикою, оскільки Трамп відхилив прохання Зеленського про додаткові ракети-перехоплювачі для Patriot. Це посилило рішучість Путіна продовжувати війну. Росія розраховує знищити енергетичну інфраструктуру України наступної зими, змусивши Київ капітулювати.

Є певний позитивний момент у тому, що дефіцит протиракетної оборони виявився у війні проти відносно слабкого ворога, такого як Іран,

– стверджує американський експерт Людовік Худ.

Цей сигнал тривоги був необхідним. Він зазначає, що за останні десятиліття Заходу було дуже легко піддатися відчуттю хибної безпеки.

Зазначимо, що перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Кислиця також стверджує, що Росія намагатиметься примусити Україну капітулювати. За його словами, до березня 2027 року Путін не піде ні на які мирні переговори.