Він вважає, що взимку Москва матиме інші наміри. Про це посадовець розповів у інтерв'ю "Укрінформ".

Що сказав Кислиця?

Чиновник переконаний, що Кремль намагатиметься завдавати ударів по українській інфраструктурі. Ціллю Путіна буде – змусити українців капітулювати.

Він вважатиме, що українці не настільки сильні як нація, щоб пережити цю зиму,

– заявив Кислиця.

Колишній дипломат каже, що аж до середини березня, ворог не буде розглядати можливість вести переговори. Натомість російська стратегія передбачає спроби розколоти суспільство.

Росія буде намагатись створити враження, що частина українців не витримає труднощів і почне виступати проти влади.

Російська стратегія на наступну зиму, починаючи ще з ранньої осені, будується на розколі українського суспільства: що хтось не витримає, хтось почне тікати, хтось піде з вилами на владу або на сільраду, на сусіда, на брата. Путін не є генієм, хоча дехто його ним вважає, чи інтелектуально потужною людиною. Але він має клепку в голові, щоб подивитися на ті речі, які сталися в історії, зокрема Росії, України та Європи, у XX столітті,

– наголосив чиновник.

Раніше Кислиця казав, що Росія зможе перемогти лише у випадку, якщо українці послаблять самі себе і не матимуть єдності. Посадовець вважає, що цієї зими на жителів України чекає "іспит на стійкість".