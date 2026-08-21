Він вважає, що взимку Москва матиме інші наміри. Про це посадовець розповів у інтерв'ю "Укрінформ".
Що сказав Кислиця?
Чиновник переконаний, що Кремль намагатиметься завдавати ударів по українській інфраструктурі. Ціллю Путіна буде – змусити українців капітулювати.
Він вважатиме, що українці не настільки сильні як нація, щоб пережити цю зиму,
– заявив Кислиця.
Колишній дипломат каже, що аж до середини березня, ворог не буде розглядати можливість вести переговори. Натомість російська стратегія передбачає спроби розколоти суспільство.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Росія буде намагатись створити враження, що частина українців не витримає труднощів і почне виступати проти влади.
Російська стратегія на наступну зиму, починаючи ще з ранньої осені, будується на розколі українського суспільства: що хтось не витримає, хтось почне тікати, хтось піде з вилами на владу або на сільраду, на сусіда, на брата. Путін не є генієм, хоча дехто його ним вважає, чи інтелектуально потужною людиною. Але він має клепку в голові, щоб подивитися на ті речі, які сталися в історії, зокрема Росії, України та Європи, у XX столітті,
– наголосив чиновник.
Раніше Кислиця казав, що Росія зможе перемогти лише у випадку, якщо українці послаблять самі себе і не матимуть єдності. Посадовець вважає, що цієї зими на жителів України чекає "іспит на стійкість".