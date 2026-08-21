Он считает, что зимой у Москвы будут другие намерения. Об этом чиновник рассказал в интервью "Укринформ".
Что сказал Кислица?
Чиновник убежден, что Кремль будет пытаться наносить удары по украинской инфраструктуре. Целью Путина будет – заставить украинцев капитулировать.
Он будет считать, что украинцы не настолько сильны как нация, чтобы пережить эту зиму,
– заявил Кислица.
Бывший дипломат говорит, что вплоть до середины марта враг не будет рассматривать возможность ведения переговоров. Вместо этого российская стратегия предусматривает попытки расколоть общество.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Россия будет пытаться создать впечатление, что часть украинцев не выдержит трудностей и начнет выступать против власти.
Российская стратегия на следующую зиму, начиная еще с ранней осени, строится на расколе украинского общества: что кто-то не выдержит, кто-то начнет бежать, кто-то пойдет с вилами на власть или на сельсовет, на соседа, на брата. Путин не является гением, хотя некоторые считают его таковым, или интеллектуально сильным человеком. Но у него хватает сообразительности, чтобы проанализировать события, произошедшие в истории, в частности в России, Украине и Европе в XX веке,
– подчеркнул чиновник.
Ранее Кислица заявлял, что Россия сможет победить только в том случае, если украинцы ослабят себя и не будут едины. Чиновник считает, что этой зимой жителей Украины ждет "испытание на стойкость".