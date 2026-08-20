В интервью "Укринформу" первый заместитель главы Офиса Президента Украины Сергей Кислица заявил, что экономические санкции делают жизнь россиян все более некомфортной, однако не останавливают внутреннюю экономическую активность агрессора. По его словам, Москва продолжает отчаянно вести войну, игнорируя человеческие потери и проблемы в экономике.

Россия не планирует заканчивать войну

Дипломат обратил внимание на то, что отдельные страны закупают более половины российской нефти, а торговля только с одним из государств в прошлом году принесла России более 40 миллиардов долларов. К тому же некоторые страны помогли агрессору обходить санкции, увеличив объемы торговли с развитыми странами на 1000 процентов.

Кислица сравнил современную Россию с Советским Союзом, где игнорировали базовые бытовые нужды граждан ради военно-промышленного потенциала.

В СССР не было туалетной бумаги, но спутники, в частности военные, в космос летали,

– напомнил чиновник.

Что рассчитывает Кремль зимой?

Говоря о перспективах дипломатического урегулирования, Кислица подчеркнул, что Владимир Путин пока не проявляет никакого желания вести мирные переговоры. Российское руководство рассчитывает, что "тяжелая зима" измотает украинцев и вызовет внутренний раскол в обществе.

У Путина пока нет никакого желания садиться за стол переговоров, а после начала зимы и до ее конца, то есть как минимум до середины марта, у него будет еще меньше мотивации, потому что он будет считать, что украинцы не настолько сильны как нация, чтобы пережить эту зиму,

– подчеркнул дипломат.

По словам Кислицы, стратегия противника предполагает, что из-за возможных трудностей "кто-то не выдержит, кто-то начнет бежать, кто-то пойдет с вилами на власть или на сельсовет, на соседа, на брата".

В то же время первый заместитель ОП напомнил, что, несмотря на отключения электроэнергии, Украина достойно пережила прошлую зиму. При этом он отметил, что запасы противоракетных средств истощены из-за конфликта в Иране, начавшегося в феврале.

По словам Кислицы, противник сможет победить только в том случае, "если украинцы сами себя ослабят, если у нас не будет единства". Однако он предположил, что этой зимой жителей Украины ждет "испытание на стойкость".