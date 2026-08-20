В інтерв'ю Укрінформу перший заступник голови Офісу Президента України Сергій Кислиця заявив, що економічні санкції роблять життя росіян дедалі некомфортнішим, однак не зупиняють внутрішню економічну активність агресора. За його словами, Москва продовжує відчайдушно вести війну, ігноруючи людські втрати та проблеми в економіці.

Росія не планує завершувати війну

Дипломат звернув увагу на те, що окремі країни купують понад половину російської нафти, а торгівля лише з однією з держав торік принесла Росії понад 40 мільярдів доларів. До того ж деякі країни допомогли агресору обходити санкції, збільшивши обсяги торгівлі з розвиненими державами на 1000 відсотків.

Кислиця порівняв сучасну Росію з Радянським Союзом, де ігнорували базові побутові потреби громадян заради військово-промислового потенціалу.

В СРСР не було туалетного паперу, але супутники, зокрема військові, у космос літали,

– нагадав посадовець.

На що розраховує Кремль взимку?

Говорячи про перспективи дипломатичного врегулювання, Кислиця наголосив, що Володимир Путін наразі не виявляє жодного бажання проводити мирні переговори. Російське керівництво очікує, що "важка зима" виснажить українців та спричинить внутрішній розкол у суспільстві.

У Путіна наразі немає жодного бажання сідати за стіл переговорів, а після початку зими і до її кінця, тобто щонайменше до середини березня, у нього буде ще менше мотивації, бо він вважатиме, що українці не настільки сильні як нація, щоб пережити цю зиму,

– підкреслив дипломат.

За словами Кислиці, ворожа стратегія передбачає, що через можливі труднощі "хтось не витримає, хтось почне тікати, хтось піде з вилами на владу або на сільраду, на сусіда, на брата".

Водночас перший заступник ОП нагадав, що попри блекаути Україна гідно пройшла минулу зиму. Водночас зазначив, що спустошено запаси антибалістичних засобів через конфлікт в Ірані, що розпочався у лютому.

За словами Кислиці, супротивник зможе перемогти лише у випадку, "якщо українці самі себе послаблять, якщо у нас не буде єдності". Однак припустив, що цієї зими на жителів України чекає "іспит на стійкість".