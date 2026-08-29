Чіткий сигнал до США: в ISW пояснили, навіщо Росія хвалиться РЕБом проти Starlink

Росія похизувалася системою РЕБ "Волна Купол Гарант". Вона нібито може порушувати роботу супутникового зв'язку Starlink.

Окупанти перебільшують значення своєї РЕБ, щоб створити потрібне їм враження на американців. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни.

Що відомо про РЕБ "Волна Купол Гарант"?

Як повідомили росЗМІ, Росія нібито запустила серійне виробництво комплексу РЕБ "Волна Купол Гарант", який може перешкоджати роботі супутникової інтернет-системи Starlink.

Комплекс начебто впливає не на наземні термінали Starlink, а безпосередньо на супутники на низькій навколоземній орбіті. Для цього він спрямовує потужний вузькоспрямований радіосигнал, який фактично засліплює приймальні антени супутників.

Одночасне використання кількох комплексів "Волна Купол Гарант" нібито може тимчасово повністю порушити роботу Starlink.

Також у Росії заявляють, що можуть передати цю технологію іншим країнам.

Що не так з російським РЕБом "Волна Купол Гарант"?

Слід зауважити, що українські військові вже неодноразово знищували ці комплекси на окупованих територіях та в Росії, використовуючи дрони з альтернативними системами зв'язку.

Водночас "Волна Купол Гарант" є переважно стаціонарною системою. Це обмежує її ефективність у захисті мобільної техніки – саме вона часто стає основною ціллю українських дронів, оснащених Starlink.

На думку аналітиків, поширюючи у ЗМІ інформацію, що "Волна Купол Гарант" нібито може нівелювати роботу Starlink, росіяни переслідують конкретну мету. Вони намагаються продемонструвати Заходу, що мають РЕБ, здатний захищати об'єкти навіть у глибокому тилу Росії.

Відтак Москва прагне створити враження, що надання Україні доступу до Starlink над російською територією нібито не має сенсу,

– підсумовують експерти.

Російські війська вже мають системи протиповітряної оборони, здатні протидіяти українським безпілотникам. Однак Росії бракує як кількості таких комплексів, так і особового складу для їхнього обслуговування, щоб захистити величезну територію в тилу.

Ймовірно, "Волна Купол Гарант" зіткнеться з такими ж проблемами через високу вартість – близько 1,5 мільйона доларів за один комплекс – і обмежений радіус дії, який становить приблизно 20 квадратних кілометрів.

Нагадаємо, що Україна просить Ілона Маска дозволити використовувати Starlink над територією Росії, аби бити по ракетних пускових установках на її території. Втім, за словами Володимира Зеленського, Ілон Маск виступив проти цього, вважаючи таке використання мережі ескалацією.

Зеленський зазначив, що Київ продовжує переговори бізнесменом. Він також додав, що Україна шукатиме інші рішення, якщо домовитися зі Starlink не вдасться.