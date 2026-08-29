Оккупанты преувеличивают значение своей РЭБ, чтобы произвести нужное им впечатление на американцев. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны.

Что известно о РЭБ "Волна-Купол-Гарант"?

Как сообщили российские СМИ, Россия якобы запустила серийное производство комплекса РЭБ "Волна Купол Гарант", который может создавать помехи работе спутниковой интернет-системы Starlink.

Комплекс якобы воздействует не на наземные терминалы Starlink, а непосредственно на спутники на низкой околоземной орбите. Для этого он направляет мощный узконаправленный радиосигнал, который фактически ослепляет приемные антенны спутников.

Одновременное использование нескольких комплексов "Волна Купол Гарант" якобы может временно полностью нарушить работу Starlink.

Также в России заявляют, что могут передать эту технологию другим странам.

Что не так с российским РЭБ "Волна-Купол-Гарант"?

Следует отметить, что украинские военные уже неоднократно уничтожали эти комплексы на оккупированных территориях и в России, используя дроны с альтернативными системами связи.

В то же время "Волна Купол Гарант" является преимущественно стационарной системой. Это ограничивает ее эффективность в защите мобильной техники – именно она часто становится основной целью украинских дронов, оснащенных Starlink.

По мнению аналитиков, распространяя в СМИ информацию о том, что "Волна Купол Гарант" якобы может нивелировать работу Starlink, россияне преследуют конкретную цель. Они пытаются продемонстрировать Западу, что располагают средствами РЭБ, способными защищать объекты даже в глубоком тылу России.

Таким образом, Москва стремится создать впечатление, что предоставление Украине доступа к Starlink над российской территорией якобы не имеет смысла,

– заключают эксперты.

В российских войсках уже есть системы противовоздушной обороны, способные противодействовать украинским беспилотникам. Однако России не хватает как количества таких комплексов, так и личного состава для их обслуживания, чтобы защитить огромную территорию в тылу.

Вероятно, "Волна-Купол-Гарант" столкнется с такими же проблемами из-за высокой стоимости – около 1,5 миллиона долларов за один комплекс – и ограниченного радиуса действия, который составляет примерно 20 квадратных километров.

Напомним, что Украина просит Илона Маска разрешить использовать Starlink над территорией России, чтобы наносить удары по ракетным пусковым установкам на ее территории. Однако, по словам Владимира Зеленского, Илон Маск выступил против этого, считая такое использование сети эскалацией.

Зеленский отметил, что Киев продолжает переговоры с бизнесменом. Он также добавил, что Украина будет искать другие решения, если договориться со Starlink не удастся.