Із заводу відразу на пам'ятник: як Росія втратила стратегічні бомбардувальники Ту-22М3

Росія отримала у спадок від СРСР 170 бомбардувальників Ту-22М3, проте більшість із них пішла на брухт. Один із останніх літаків 1993 року військові навіть не забрали зі складу, зробивши з нового борту пам'ятник.

Як повідомляє видання Defence Express, біля Казанського авіаційного заводу стоїть літак із заводським номером 23115132, який ніколи не використовувався у стройовій експлуатації. Повністю комплектна машина простояла просто неба до початку 2000-х років, після чого її вирішили перетворити на експонат.

Від радянського арсеналу до дефіциту

Після розпаду Радянського Союзу на балансі військово-повітряних сил Росії опинилося 170 одиниць Ту-22М3. Через швидкий знос ресурсу та відсутність системного обслуговування левову частку флоту утилізували, і згодом на папері залишилося близько 60 бомбардувальників.

Військове командування не мало чіткої стратегії розвитку дальньої авіації та намагалося позбутися наявних запасів. У 2010-х роках і аж до 2021 року з'являлися чутки про те, що Китай бажає придбати 36 таких літаків за 1,5 мільярда доларів.

Насправді Москва сама виступала ініціатором можливого продажу надлишків техніки. Пекін тривалий час оцінював доцільність такої закупівлі, проте зрештою відмовився від угоди.

Спроби добудови та розбирання на запчастини

Наприкінці 2021 року на заводському майданчику в Казані перебувало шість недобудованих планерів без електроніки та двигунів. На початку 2023 року виглядало так, що підприємство візьметься за їхнє добудування, але реалізувати це не вдалося.

У підсумку щонайменше два незавершені корпуси використали лише як донорів запчастин для ремонту наявного авіапарку. Подібна практика засвідчила відсутність можливості відновити повноцінне серійне виробництво літаків цього типу.

Як раніше повідомлялося на нашому сайті, схожа ситуація свого часу виникла і з літаками Ту-95МС. Росія зупинила їх випуск ще у 1992 році, після чого негласно підмінила в Казахстані близько 40 таких машин на застарілі модифікації Ту-95К.