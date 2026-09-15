Україна отримає ліцензію на ракети для Patriot: чому старіша PAC-2 може виявитися кращою

Україна може отримати ліцензію на виробництво ракет для зенітних ракетних комплексів Patriot, причому йдеться про так звану "менш сучасну версію". Найімовірніше, це може бути PAC-2 GEM-T, однак є й інший варіант – перспективна PAC-3 ACE, яка ще перебуває на етапі розробки.

Як пише Defense Express, зараз для Patriot серійно виробляють PAC-3 MSE та PAC-2 GEM-T, тоді як нову PAC-3 ACE лише створюють. Видання пов'язує слова президента США Дональда Трампа про "менш сучасну версію" саме з однією з цих ракет.

PAC-2 старіша, але її простіше виробляти

На перший погляд вибір старішої ракети може здаватися дивним, адже PAC-3 MSE вважається значно сучаснішим перехоплювачем і спеціально оптимізована для боротьби з балістичними цілями.

PAC-3 MSE використовує принцип hit-to-kill, тобто знищує ціль прямим кінетичним ударом. PAC-2 GEM-T працює інакше: ракета уражає ціль бойовою частиною з близьким підривом та уламками. За даними Defense Express, ефективність PAC-2 проти балістичних цілей нижча, а її дальність і висота перехоплення приблизно вдвічі менші, ніж у PAC-3 MSE.

Однак у PAC-2 є характеристика, яка в умовах великої війни може виявитися не менш важливою за максимальні бойові можливості, - її значно простіше виробляти у великих кількостях.

Як раніше писав Мілітарі 24, Україна вже розглядала альтернативу PAC-3 через дефіцит таких перехоплювачів, а європейські партнери паралельно працюють над локалізацією виробництва PAC-2 GEM-T.

У PAC-2 немає кількох складних компонентів

Основна виробнича перевага PAC-2 GEM-T полягає в тому, що в її конструкції немає низки складних і дорогих компонентів, які використовуються в PAC-3 MSE.

Зокрема, йдеться про активну радіолокаційну головку самонаведення, газодинамічну систему поперечного маневрування та двоімпульсний твердопаливний двигун. Саме відсутність цих компонентів зменшує кількість потенційних вузьких місць у виробництві.

Для України це має особливе значення, оскільки проблема Patriot полягає не лише у вартості ракет, а й у можливості виробити їх достатню кількість. Мілітарі 24 уже писав про масштабне розширення виробництва PAC-3 MSE у США, де планують довести випуск до 2 тисяч ракет на рік до 2030 року.

Але навіть такі темпи не знімають питання дефіциту, оскільки потреба в перехоплювачах Patriot зростає одночасно у США, України та інших країн, які використовують цей комплекс.

Німеччина вже обрала PAC-2

Показовим є приклад Німеччини, яка вже вирішила локалізувати виробництво PAC-2 GEM-T на підприємстві COMLOG.

За даними Defense Express, виробнича лінія має вийти на темп близько 180 ракет на рік. Для порівняння, локальне виробництво PAC-3 MSE у Японії обмежене значно меншим показником і залежить від постачання складних компонентів, зокрема головок самонаведення.

Україна вже має досвід використання обох основних типів ракет Patriot. Мілітарі 24 повідомляв про поставки Україні PAC-3 з Німеччини, які застосовують передусім для боротьби з російськими балістичними та аеробалістичними загрозами.

Тому локалізація PAC-2 не означатиме, що Україна відмовляється від PAC-3. Навпаки, потенційне виробництво різних ракет могло б дозволити розподіляти їх залежно від типу загрози та не витрачати найдорожчі перехоплювачі там, де можна застосувати простішу ракету.

А що таке PAC-3 ACE

Є й інший варіант, який формально може відповідати визначенню "менш сучасної" ракети. Це PAC-3 ACE, яку Lockheed Martin розробляє як дешевший варіант перехоплювача для Patriot.

Мілітарі 24 вже детально розповідав про PAC-3 ACE: її головною перевагою має стати вартість, яка, за заявою виробника, буде більш ніж удвічі нижчою за PAC-3 MSE.

При цьому PAC-3 ACE – ще не готова серійна ракета. Її перший пуск запланований лише на початок 2028 року, тому розраховувати на швидке розгортання її виробництва в Україні було б передчасно.

Саме тому PAC-2 GEM-T наразі виглядає значно реалістичнішим кандидатом, якщо говорити про швидку локалізацію виробництва.

Для України кількість може бути не менш важливою за технологічність

Ситуація навколо Patriot показує досить просту річ: найсучасніша ракета не завжди є найкращим рішенням, якщо її складно виробляти у потрібних масштабах.

Україна має гостру потребу в перехоплювачах, а виробничі можливості США залишаються обмеженими. Мілітарі 24 раніше розповідав, що Україна вже стикається з дефіцитом ракет Patriot, а партнери намагаються збільшити постачання та створити додаткові виробничі потужності в Європі.

Тому PAC-2 GEM-T може виявитися для України не "гіршою ракетою", а практичним доповненням до PAC-3. Її основна перевага полягає не в можливості перехоплювати найскладніші балістичні цілі, а у потенційно вищій доступності та простішому виробництві.

Якщо Україна справді отримає технологію та виробничу ліцензію на PAC-2, головним результатом стане не поява нового типу ракети сама по собі, а можливість створити додаткове джерело постачання боєприпасів для Patriot без повної залежності від американських виробничих ліній.