До 90 кілограмів вантажу: армія Росії розвиває важкі мультикоптери

Російські війська почали масштабне розгортання та випробування кількох типів важких мультикоптерів для фронту. Апарати здатні переносити вантажі до 90 кілограмів, мінувати позиції та атакувати за допомогою оптоволокна.

Детальніше про це повідомляє видання Militarnyi.

Що відомо про зброю росіян?

Окупаційні війська активно шукають заміну автомобільному транспорту на небезпечних ділянках передової. Для цього російські інженери переробляють цивільні аграрні апарати та паралельно проєктують ударно-транспортні платформи безпосередньо під потреби бойових дій.

Показовим прикладом адаптації цивільної техніки став квадрокоптер S-80, взятий на озброєння повітряно-десантними військами Росії.

Гексакоптер S-80 / Російські медіа

Платформу створили на основі сільськогосподарського безпілотника "Гектор S-80" компанії Транспорт будущего, додавши можливість нести до 34 кілограмів вантажу або скидати шість 82-міліметрових мін на відстані до 10 кілометрів.

Спеціалізовані бомбардувальники та нічні вильоти

Для нічних ударів загарбники залучають гексакоптер "Кузя", який фіксували на Харківському напрямку з боєприпасами вагою близько 10 кілограмів. Інший важкий безпілотник "Горгона" вже застосовували для атак на українські позиції на відстані майже 8 кілометрів із використанням нічної оптики.

Окрім створення платформ, росіяни модернізують і механізми скидання боєприпасів. Конструктори розробили подвійний барабанний вузол "Карусель", який дозволяє скидати вісім снарядів за один виліт без повернення на базу для дозаряджання.

Вантажні важковаговики для передової

Окрему категорію становлять машини підвищеної вантажопідйомності для постачання підрозділів у сірій зоні.

Зокрема, розробники гексакоптера "Слон" заявляють про здатність переносити до 50 кілограмів вантажу на відстань до 17 кілометрів за максимального навантаження у 90 кілограмів.

Ще один важкий гексакоптер "Мангас" надійшов передсерійною партією до штурмових підрозділів угруповання "Восток". Його призначення полягає в логістичному забезпеченні позицій, де рух автотранспорту унеможливлений через вогонь сил оборони.

Дрон-бомбер "Мангас" / Фото: t.me/milinfolive

Захист від систем радіоелектронної боротьби

Щоб обійти дію радіоелектронних завад, військові Росії впроваджують кабельні рішення та автономні алгоритми польоту. Мультикоптер "Заноза" використовує зв'язок через котушку оптоволокна довжиною до 15 кілометрів, що захищає керування від глушіння.

Важкий октокоптер "Скарабей СД-138" наділили іншим принципом порятунку від перешкод. При втраті радіосигналу дрон самостійно набирає висоту до 900 метрів і намагається покинути зону дії українського РЕБ, транспортуючи протитанкові міни ТМ-62.

Нагадаємо, раніше ми писали про запаси та плани ворога: Росія накопичила до 700 балістичних ракет і понад 6 тисяч ударних дронів, а також, як вже повідомлялося на нашому сайті, противник розробляє нові реактивні безпілотники.