Подробнее об этом сообщает издание Militarnyi.

Что известно об оружии россиян?

Оккупационные войска активно ищут замену автомобильному транспорту на опасных участках передовой. Для этого российские инженеры переделывают гражданские сельскохозяйственные машины и параллельно проектируют ударно-транспортные платформы непосредственно под нужды боевых действий.

Показательным примером адаптации гражданской техники стал квадрокоптер S-80, принятый на вооружение воздушно-десантными войсками России.

Гексакоптер S-80 / Российские СМИ

Платформа была создана на базе сельскохозяйственного беспилотника "Гектор S-80" компании "Транспорт будущего", добавив возможность нести до 34 килограммов груза или сбрасывать шесть 82-миллиметровых мин на расстоянии до 10 километров.

Специализированные бомбардировщики и ночные вылеты

Для ночных ударов захватчики задействуют гексакоптер "Кузя", который фиксировали на Харьковском направлении с боеприпасами весом около 10 килограммов. Другой тяжелый беспилотник "Горгона" уже применяли для атак на украинские позиции на расстоянии почти 8 километров с использованием ночной оптики.

Помимо создания платформ, россияне модернизируют и механизмы сброса боеприпасов. Конструкторы разработали двойной барабанный узел "Карусель", который позволяет сбрасывать восемь снарядов за один вылет без возвращения на базу для дозарядки.

Грузовые тяжеловесы для передовой

Отдельную категорию составляют машины повышенной грузоподъемности для снабжения подразделений в "серой зоне".

В частности, разработчики гексакоптера "Слон" заявляют о способности переносить до 50 килограммов груза на расстояние до 17 километров при максимальной нагрузке в 90 килограммов.

Еще один тяжелый гексакоптер "Мангас" поступил предсерийной партией в штурмовые подразделения группировки "Восток". Его назначение заключается в логистическом обеспечении позиций, где движение автотранспорта невозможно из-за обстрела со стороны сил обороны.

Дрон-бомбардировщик "Мангас" / Фото: t.me/milinfolive

Защита от систем радиоэлектронной борьбы

Чтобы обойти действие радиоэлектронных помех, военные России внедряют кабельные решения и автономные алгоритмы полета. Мультикоптер "Заноза" использует связь через катушку оптоволокна длиной до 15 километров, что защищает систему управления от подавления сигнала.

Тяжелый октокоптер "Скарабей СД-138" оснащен другим принципом защиты от помех. При потере радиосигнала дрон самостоятельно набирает высоту до 900 метров и пытается покинуть зону действия украинской РЭБ, транспортируя противотанковые мины ТМ-62.

Напомним, ранее мы писали о запасах и планах противника: Россия накопила до 700 баллистических ракети более 6 тысяч ударных дронов, а также, как уже сообщалось на нашем сайте, противник разрабатывает новые реактивные беспилотники.