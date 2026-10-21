Об этом свидетельствуют оценки Главного управления разведки Минобороны Украины, предоставленные изданию NV.

Сколько ракет накопила Россия?

Российский арсенал насчитывает до 700 баллистических ракет, несколько тысяч крылатых ракет и более 6 тысяч ударных беспилотников. В частности, запасы баллистических ракет комплекса "Искандер-М" оцениваются примерно в 115 единиц, а ежемесячное производство может достигать 65 ракет.

Кроме того, Россия разрабатывает модернизированный ракетный комплекс, прогнозируемая дальность поражения которого составит от 550 до 700 километров. Для сравнения: нынешняя заявленная дальность "Искандера-М" составляет до 500 километров. Одним из главных средств массированных воздушных ударов остаются крылатые ракеты Х-101. Российский план их производства превышает 80 единиц в месяц.

Запасы морских крылатых ракет "Калибр" составляют более 450 единиц, а ежемесячный выпуск – примерно 29 ракет. Из-за эффективности украинской противовоздушной обороны Россия вынуждена направлять большинство новых образцов в стратегический резерв и использовать их для оснащения флотов.

Также у России имеется до 400 ракет РМ-48У, адаптированных для нанесения ударов по наземным целям с комплексов С-300ПМ и С-400. Их производство, по оценкам разведки, составляет около 40 единиц в месяц.

Запасы модернизированных противокорабельных ракет "Оникс" с увеличенной дальностью и более мощной боевой частью превышают 600 единиц. За первые семь месяцев 2026 года Россия изготовила более 55 таких ракет.

Арсенал гиперзвуковых ракет "Циркон" насчитывает более 120 единиц, а с начала года россияне изготовили чуть более 30. В то же время производство аэробаллистических ракет "Кинжал" временно приостановили из-за неудовлетворительных показателей точности, а производственные мощности переориентировали на изготовление баллистических ракет.

Россия наращивает производство ударных дронов

Особую ставку Россия делает на дальнобойные беспилотники. По данным ГУР, в специальной экономической зоне "Алабуга" в Татарстане существенно расширили производственные мощности для изготовления дронов-камикадзе.

Государственный заказ России на беспилотники типа "Герань" и дроны-имитаторы в этом году превысил 100 тысяч единиц. Общий ежемесячный выпуск БПЛА, по оценкам украинской разведки, достиг 10 тысяч, а оперативный резерв составляет около 6,2 тысячи "Гераней" различных модификаций, в том числе реактивных.

С лета россияне сосредоточились на производстве реактивных дронов "Герань-4" и "Герань-5", выпуская до 4 тысяч аппаратов в месяц. Кроме того, Россия производит до 2 тысяч "Гераней-2" ежемесячно и сотни дешевых дронов-имитаторов "Гербера".

Такая стратегия свидетельствует о системной ставке России на изнурение украинской противовоздушной обороны и выявление позиций украинских зенитно-ракетных комплексов.

Напомним, Беларусь начала производство реактивных БПЛА. Сейчас она поставляет дроны "Миротворец" за рубеж, в частности их обнаружили на вооружении Ливийской национальной арабской армии.

Первоначальная версия беспилотника развивает скорость до 400 километров в час, имеет радиус полета до 110 километров и может находиться в воздухе до 30 минут, тогда как ударную версию модифицировали для увеличения дальности.

Белорусские реактивные БПЛА также замечали в Конго в 2025 году, однако обнародованные данные сами по себе не подтверждают, что эти дроны будут применяться против Украины.