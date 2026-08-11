Трампа охороняє система ППО, яку вже перевірили війною в Україні

Біля гольф-клубу президента США Дональда Трампа у Бедмінстері, штат Нью-Джерсі, розгорнули зенітний ракетний комплекс AN/TWQ-1 Avenger. Система далеко не нова, однак має те, чого бракує частині сучасніших американських протидронових комплексів – великий досвід реального бойового застосування, зокрема в Україні.

На фотографії комплексу звернуло увагу Defense Express. Щонайменше один Avenger розмістили на межі гольф-поля за огорожею. Повітряний простір у районі перебування президента додатково контролювали винищувачі F-16.

#US: President Donald Trump was seen golfing at his Bedminster, New Jersey club with a missile-defense system deployed nearby, as F-16s were scrambled to intercept civilian aircraft that entered the temporary restricted airspace over the area.



NORAD said two general-aviation… pic.twitter.com/NyZbj9OUEo — POPULAR FRONT (@PopularFront_) August 10, 2026

Що таке Avenger

AN/TWQ-1 Avenger - американський мобільний комплекс протиповітряної оборони малої дальності на шасі HMMWV.

Його прийняли на озброєння ще наприкінці 1980-х років. Основною зброєю стали переносні зенітні ракети FIM-92 Stinger, які встановлені у двох пускових блоках.

Avenger створювали для боротьби з низьколітаючими літаками та вертольотами, але згодом він отримав ще одну актуальну роль – протидію безпілотникам.

Саме дрони сьогодні становлять одну з наймасовіших повітряних загроз. Мілітарі 24 раніше детально розповідав, які російські безпілотники застосовуються проти України та чим відрізняються Shahed, Geran, "Молнія" і "Ланцет".

Чому США обрали комплекс із 1980-х

Вибір Avenger може виглядати дивно, адже армія США вже має значно сучасніші системи ближньої ППО.

Серед них Stryker M-SHORAD із сучаснішими сенсорами та озброєнням, а також спеціалізовані протидронові комплекси, які поєднують радіолокацію, оптику, засоби радіоелектронної боротьби та гарматне озброєння.

Перевірений Avenger армії США. Фото M-LIDS

Подібний комплексний підхід активно розвивають і в Україні. Наприклад, Мілітарі 24 писав про Phantom Defense, яка об'єднує радари, РЕБ, дрони-перехоплювачі та інші засоби боротьби з БпЛА.

Причину, через яку для охорони Трампа обрали саме Avenger, офіційно не пояснювали. Однак комплекс компактний, мобільний, добре освоєний американськими військовими та може швидко розгортатися біля об'єкта, який потрібно прикрити.

Україна дала Avenger реальний бойовий досвід

Україна отримала комплекси Avenger від США у 2023 році. Вони використовуються для ближнього прикриття військ і важливих об'єктів від повітряних загроз.

Саме війна в Україні дала Avenger досвід роботи в умовах масового застосування безпілотників.

Для системи, створеної ще за часів Холодної війни, це суттєва перевага. Її можливості перевірені не лише на навчаннях, а й у війні, де одночасно застосовуються розвідувальні, ударні та далекобійні дрони.

Тому вік Avenger сам по собі не робить його неактуальним. У ближній ППО важливими залишаються швидкість розгортання, підготовлений розрахунок і здатність інтегрувати комплекс у більшу систему повітряного захисту.

Чому на Avenger біля Трампа немає кулемета

На фотографіях із Бедмінстера помітна ще одна особливість. На Avenger немає великокаліберного кулемета, який встановлюють на частині комплексів.

При цьому кріплення під нього, схоже, залишилося на місці.

Причини демонтажу не повідомляються. Це викликає запитання саме в контексті протидії малим дронам.

Такі БпЛА можуть мати відносно слабку теплову сигнатуру, що ускладнює їх захоплення інфрачервоною головкою самонаведення Stinger. Для частини малих і повільних цілей додаткове гарматне або кулеметне озброєння може бути корисним доповненням до ракет.

Відсутність кулемета на Avenger, що охороняє Трампа. Колаж Мілітарний

Avenger – лише один ешелон захисту

Комплекс біля гольф-поля не варто сприймати як єдиний засіб захисту президента США.

Avenger відповідає за ближню зону. Далі працюють радари, винищувальна авіація та інші компоненти системи контролю повітряного простору.

Такий принцип використовується і у великій протиповітряній обороні: різні системи перекривають різні дальності та типи цілей.

Для перехоплення складніших загроз потрібні вже комплекси іншого класу. Мілітарі 24 раніше пояснював, чому для України критично важливими залишаються ракети до Patriot та звідки виник їхній дефіцит.

Avenger займає іншу нішу – мобільного засобу ближнього прикриття. І його поява поруч із президентом США показує, що навіть система віком майже чотири десятиліття може залишатися затребуваною, якщо її можливості відповідають конкретному завданню.