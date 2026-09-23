Україна та США можуть підписати історичну угоду про захист від дронів, – CBS News

Україна готова підписати зі США історичну угоду про захист від безпілотників. Домовленість також зможе розширити виробництво українських технологій в Америці.

Як повідомляє CBS News, президент Володимир Зеленський готовий підписати документ під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку або пізніше, після остаточної згоди американської сторони.

Деталі можливої угоди

Джерела видання стверджують, що протягом останнього року оборонні міністерства США та України розробляли домовленість, яка дозволить розширити випробування та виробництво українських військових технологій на території Сполучених Штатов.

Потреба у партнерстві стала очевидною під час війни з Іраном, коли іранські дрони почали Shahed атакували американські об'єкти на Близькому Сході. Оскільки США та країни Перської затоки не мали економічно вигідних засобів перехоплення, Київ направив на допомогу власні дрони-перехоплювачі та досвідчених пілотів.

Після цього Україна вже уклала оборонні угоди з Саудівською Аравією, Катаром та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Оборонні домовленості поєднують іноземні інвестиції зі стрімким зростанням українського виробництва, адже Україна планує виготовити 10 мільйонів дронів за рік, заявляв Зеленський.

Українські технології в американській протиповітряній обороні

За даними медіа, у березні тодішній міністр армії США Ден Дрісколл зателефонував засновнику компанії Perennial Autonomy Еріку Шмідту з проханням поставити 13 тисяч дронів-перехоплювачів Merops та 10 тисяч розвідувально-ударних безпілотників Bumblebee на Близький Схід.

Постачання відбулося за кілька днів, однак розгортання затягнулося на кілька тижнів через очікування українських компонентів. Зокрема, безпілотники Merops використовують маяки зі штучним інтелектом від компанії Sine Engineering та українські боєголовки.

Крім цього, залучення українських фахівців було необхідним для інтеграції цих безпілотників у радари протиповітряної оборони США перед застосуванням у бойових умовах.

Паралельно Пентагон запустив Програму домінування дронів США, яка передбачає закупівлю понад 200 тисяч безпілотників до 2027 року. У перших випробуваннях цієї програми перемогли український виробник Skyfall, а також компанії Perennial Autonomy та Neros.

Нова угода вийде за межі окремих контрактів і створить майданчик для прямої співпраці українських оборонних фірм із військовими США.

Розширення Drone Deal із іншими партнерами

Нагадаємо, Україна активно просуває формати Drone Deal із міжнародними партнерами для поєднання технологій і фінансування. Зокрема, подібні оборонні проєкти у сфері безпілотників та ППО Київ готує зі Словенією та Японією.

Відомо й те, що українські перехоплювачі від двох компаній вже демонструють успішні результати у знищенні високошвидкісних реактивних Shahed.