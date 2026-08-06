Пентагон закрив доступ до звітів про випробування зброї: яка причина

Міністерство оборони США видалило зі свого публічного сайту публікації, в яких йшлося про випробування зброї протягом десятиліть. Причиною називають побоювання, що вороги можуть використовувати ці дані за допомогою штучного інтелекту.

Чимало людей розкритикували такий крок. Про це пише Bloomberg.

Що кажуть у Пентагоні?

Директор відділу випробувань озброєння Пентагону Емі Хеннінгер 30 липня обмежила доступ до 25 публічних річних звітів про стан основних програм озброєння. У відомстві назвали цей крок "проактивним заходом, спрямованим на зміцнення оперативної безпеки США".

У міністерстві оборони пояснили, що вороги можуть, використовуючи ШІ, шукати слабкі місця в оборонних можливостях США.

Тепер звіти будуть доступні лише працівникам, які мають військову "картку загального доступу". Їх можна отримати лише після перевірки даних ФБР.

Звіти були одним з двох основних джерел несекретної інформації для громадськості про стан оборонних закупівель.

Видання пише, що Піт Хегсет, який обіцяв керувати "найпрозорішим Міністерством оборони в історії", скоротив штат випробувального бюро Пентагону зі 126 до 30 працівників, а 90 програм вилучили з-під його нагляду.

Інші посадовці оборонного відомства на початку цього року заблокували публічну публікацію щорічного звіту GAO щодо суперечливої ​​програми F-35, затвердженого Конгресом, вперше з моменту публікації оцінок її ефективності понад 20 років тому.

Що кажуть критики рішення?

Член Комітету Сенату з питань збройних сил, сенаторка-демократка від штату Массачусетс Елізабет Воррен розкритикувала ініціативу.

Приховування звітів, які викривають несправності зброї, може коштувати військовослужбовцям їхніх життів та витрачати мільярди коштів платників податків,

– заявила Воррен.

Раніше щорічні звіти були ненадовго видалені з сайту Пентагону після терактів 11 вересня 2001 року. Проте ЗМІ надавали друковані копії.

Директор з питань оборонної політики Проекту з урядового нагляду Грег Вільямс зазначив, що відповідно до Закону 1983 року, Пентагон повинен публікувати щорічні звіти, які не є секретними, та не потребують контролю за поширенням. Він також апелював до закону 2011 року, який визначив, що кожен несекретний звіт, поданий до Конгресу, включно з щорічною оцінкою тестування, має бути оприлюднений в інтернеті.

У Пентагоні заявили, що доступ не видалений, а був "перенесений на безпечний сайт".

The Washington Post писала, що у п'ятницю, 31 липня, у кулуарах засідання Кабінету міністрів між Дональдом Трампом і Пітом Гегсетом відбулася важка розмова. За словами джерел, Трамп вимагав від міністра оборони пояснити, чому йому не повідомили про критичне виснаження запасів боєприпасів.

Через це США мають менше можливостей для військових дій проти Ірану. Гегсет переклав відповідальність на свого заступника.