Многие люди раскритиковали этот шаг. Об этом пишет Bloomberg.
Что говорят в Пентагоне?
Директор отдела испытаний вооружений Пентагона Эми Хеннингер 30 июля ограничила доступ к 25 публичным годовым отчетам о состоянии основных программ вооружений. В ведомстве назвали этот шаг "проактивной мерой, направленной на укрепление оперативной безопасности США".
В министерстве обороны пояснили, что враги могут, используя ИИ, искать слабые места в оборонных возможностях США.
Теперь отчеты будут доступны только сотрудникам, имеющим военную "карту общего доступа". Ее можно получить только после проверки данных ФБР.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Отчеты были одним из двух основных источников несекретной информации для общественности о состоянии оборонных закупок.
Издание пишет, что Пит Хегсет, обещавший возглавить "самое прозрачное Министерство обороны в истории", сократил штат испытательного бюро Пентагона со 126 до 30 сотрудников, а 90 программ были выведены из-под его надзора.
Другие чиновники оборонного ведомства в начале этого года заблокировали публикацию ежегодного отчета GAO о спорной программе F-35, утвержденного Конгрессом, впервые с момента публикации оценок ее эффективности более 20 лет назад.
Что говорят критики этого решения?
Член Комитета Сената по вооруженным силам, сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен раскритиковала эту инициативу.
Сокрытие отчетов, разоблачающих неисправности оружия, может стоить военнослужащим жизни и привести к растрате миллиардов средств налогоплательщиков,
– заявила Уоррен.
Ранее ежегодные отчеты были на короткое время удалены с сайта Пентагона после терактов 11 сентября 2001 года. Однако СМИ предоставляли печатные копии.
Директор по вопросам оборонной политики Проекта по правительственному надзору Грег Уильямс отметил, что в соответствии с Законом 1983 года Пентагон должен публиковать ежегодные отчеты, которые не являются секретными и не требуют контроля за распространением. Он также сослался на закон 2011 года, который определил, что каждый несекретный отчет, представленный в Конгресс, включая ежегодную оценку испытаний, должен быть обнародован в интернете.
В Пентагоне заявили, что доступ не был удален, а был "перенесен на безопасный сайт".
The Washington Post писала, что в пятницу, 31 июля, в кулуарах заседания Кабинета министров между Дональдом Трампом и Питом Хэгсетом состоялся напряженный разговор. По словам источников, Трамп потребовал от министра обороны объяснить, почему ему не сообщили о критическом истощении запасов боеприпасов.
Из-за этого у США меньше возможностей для военных действий против Ирана. Хегсет переложил ответственность на своего заместителя.