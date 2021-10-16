Мільярдеру, який випадково зізнався у вбивстві подруги, дали довічне ув'язнення
Джерело:The Guardian
Мільярдера Роберта Дерста засудили до довічного ув'язнення через вбивство найкращої подруги. Спадкоємець імперії нерухомості випадково зізнався про це під час зйомок документального фільму.
Скоєння злочину він приховував з 2000 року. Втім незадовго до виходу стрічки HBO "Таємниці мільярдера" у 2015 році поліція заарештувала і звинуватила його у вбивстві першого ступеню.
Нагадаємо Допоміг документальний серіал: мультимільйонера Дерста визнали винним у вбивстві подруги
Мільярдера Роберта Дерста засудили до довічного ув'язнення
Розслідування тривало протягом 6 років. Лише у 2021 році суддя засудив Дерста до довічного ув'язнення без права умовно-дострокового звільнення за вбивство Сьюзен Берман.
Слідчі встановили, що мільярдер застрелив свою подругу в її будинку, адже вона могла розповісти поліції всі деталі зникнення його дружини Кетлін Маккормак.
На суді сам 78-річний засуджений не визнав свою провину. Його адвокати подали клопотання щодо нового судового розгляду. Мовляв, суд не мав достатніх доказів для ухвалення такого рішення. Втім суддя відхилив їхнє прохання.
"У цій справі є величезні докази провини", – заявив він під час оголошення вироку.
Дерста підозрюють у вбивстві ще кількох людей
Поліція вважає, що Дерст у минулому вбив ще двох людей. Зокрема свою дружину Кетлін Маккормак, яка зникла безвісти у 1982 році й вважається загиблою. А також мешканця міста Галвестон, де мільярдер переховувався протягом певного часу.
Подруга мільярдера Сьюзен Берман допомогла йому з алібі після зникнення дружини, за що отримала 50 тисяч доларів. Однак згодом її знайшли застреленою у власному будинку. Слідчі стверджують, що бізнесмен убив свою довірену особу через страх, що вона розповість усю правду.
Як мільярдер зізнався у вбивстві
- HBO у 2015 році вирішило зняти документальний фільм "Таємниці мільярдера". У ньому мовиться про зникнення дружини Роберта Берста. Під час зйомок він заявляв, що непричетний до жодних вбивств.
- Однак після закінчення інтерв'ю він вийшов в туалет з невимкненим мікрофоном і сказав: "Що я зробив. Вбив їх усіх, звісно".
- Записи потрапили до поліції, після чого його заарештували.