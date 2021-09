Берман застрелили в її будинку у Беверлі-Гіллз. Напередодні смерті вона саме готувалася розповісти поліції, як допомогла приховати вбивство дружини мільйонера Кетлін МакКормак-Дерст.

Зауважте 17-річна дівчина закохалася у вбивцю: моторошна історія з данської тюрми

Загалом мультимільйонера підозрюють у вбивстві 3 людей: дружини, подруги та сусіда.

Розгляд вироку призначили на 18 жовтня. Дерсту загрожує довічне ув'язнення.

Мультимільйонер міг ніколи не потрапити під суд, але він несподівано сам себе видав.

На HBO у 2015 році вийшов мінісеріал The Jinx: The Life and Deaths Robert Durst. Наприкінці фінального епізода Дерст пробурмотів: "Що я зробив? Вбив їх, звісно".

Правоохоронці відразу затримали мультимільйонера. Розслідування тривало до 2021 року і суттєво ускладнилося через пандемію коронавірусу.

Наразі Дерст перебуває на самоізоляції.

У США розслідують смерть блогерки