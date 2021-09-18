Берман застрелили в її будинку у Беверлі-Гіллз. Напередодні смерті вона саме готувалася розповісти поліції, як допомогла приховати вбивство дружини мільйонера Кетлін МакКормак-Дерст.
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Загалом мультимільйонера підозрюють у вбивстві 3 людей: дружини, подруги та сусіда.
Розгляд вироку призначили на 18 жовтня. Дерсту загрожує довічне ув'язнення.
Мультимільйонер міг ніколи не потрапити під суд, але він несподівано сам себе видав.
На HBO у 2015 році вийшов мінісеріал The Jinx: The Life and Deaths Robert Durst. Наприкінці фінального епізода Дерст пробурмотів: "Що я зробив? Вбив їх, звісно".
Правоохоронці відразу затримали мультимільйонера. Розслідування тривало до 2021 року і суттєво ускладнилося через пандемію коронавірусу.
Наразі Дерст перебуває на самоізоляції.
У США розслідують смерть блогерки
- У Техасі знайшли тіло 33-річної блогерки Джен Ганьє.
- Також поруч правоохоронці виявили мертвого 34-річного Кевіна Олександра Аккорто.
- Правоохоронці припускають, що він спершу вбив дівчину, а тоді наклав на себе руки.
- Наразі триває розслідування. Правоохоронці не розкривають деталей.
- ЗМІ повідомляють, що Ганьє та Аккорто не була парою.
- Сусіди спростовують інформацію, що до будинку загиблої міг пробратися сторонній.