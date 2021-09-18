Берман застрелили в ее доме в Беверли-Хиллз. Накануне смерти она как раз готовилась рассказать полиции, как помогла скрыть убийство жены миллионера Кэтлин МакКормак-Дерст.
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В целом мультимиллионера подозревают в убийстве 3 человек: жены, подруги и соседа.
Рассмотрение приговора назначено на 18 октября. Дерсту грозит пожизненное заключение.
Мультимиллионер мог никогда не попасть под суд, но он неожиданно сам себя выдал.
На HBO в 2015 году вышел минисериал The Jinx: The Life and Deaths Robert Durst. В конце финального эпизода Дерст пробормотал: "Что я сделал? Убил их, конечно".
Правоохранители сразу задержали мультимиллионера. Расследование продолжалось до 2021 года и существенно осложнилось из-за пандемии коронавируса.
Сейчас Дерст находится на самоизоляции.
В США расследуют смерть блогерши
- В Техасе нашли тело 33-летней блогерши Джен Ганье.
- Также рядом правоохранители обнаружили мертвого 34-летнего Кевина Александра Аккорто.
- Правоохранители предполагают, что он сначала убил девушку, а потом покончил с собой.
- Сейчас ведется расследование. Правоохранители не раскрывают деталей.
- СМИ сообщают, что Ганье и Аккорто не были парой.
- Соседи опровергают информацию, что в дом погибшей мог пробраться посторонний.