Зброя потрібна не лише на зараз: чим допоможуть Україні танки Т-84 "Оплот"
Міністерство оборони України ухвалило рішення закупити в "Укроборонпрому" для Збройних Сил України танки Т-84 "Оплот". Це одні з найкращих танків у світі за своєю класифікацією.
Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, танки серйозно підсилять ЗСУ.
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"Т-84 "Оплот" у світі вважається одним із найкращих танків за своєю класифікацією. Звичайно, це було б серйозним підсиленням для наших механізованих бригад. Очевидно, що це правильний крок", – переконаний він.
Є можливості та потужності
Мусієнко зазначив, що рішення міністерства оборони України правильне. Якщо військове керівництво робить оборонні замовлення, це означає, що для цього є всі необхідні можливості та потужності.
Якщо мовиться про оборонне замовлення на ці танки, отже, потужності і можливості є. Ми повинні це підтримувати і замовляти їх. Коли потрібні ці танки? Вони потрібні і зараз, але будуть потрібні і потім. Очевидно, виготовлення танків – не питання кількох днів,
– сказав військовий експерт.
Керівник Центру військово-правових досліджень наголосив, що важливо виділяти кошти на замовлення необхідної зброї, техніки та снарядів.
Мусієнко про танки Т-84 "Оплот": дивіться відео
Міноборони замовить для ЗСУ танки Т-84 "Оплот"
- Під час робочої поїздки у Харківську область міністр оборони України Олексій Резніков особисто провів тестування українського танку "Оплот".
- Він зазначив, що залишається прихильником техніки українського виробництва. Резніков ухвалив рішення закупити в "Укроборонпрому" для українського війська танки Т-84 "Оплот".
- Відомо, що БМ "Оплот" – це середній танк українського виробництва. Бойову машину виготовляють на Заводі імені Малишева.
- Танк призначений для ураження вогнем усіх видів наземних (надводних) і низьколітаючих на малих швидкостях повітряних цілей в умовах вогневої протидії супротивника.