​​Мінсоцполітики евакуювало 2 274 дітей з вразливих категорій

Міністерство соціальної політики забезпечило евакуацію 2 274 дітей з вразливих категорій.У відомстві кажуть, що найважче евакуювати дітей з будинків-інтернатів. Там досі перебуває 1251 дитина і лише 194 дитини вдалось вивезти до інших країн.

Про це повідомила міністкерка соціальної політики Марина Лазебна.

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За її словами, станом на 14 березня Мінсоцполітики забезпечило евакуацію 2 274 дітей з вразливих категорій. Йдеться про:

дітей-сиріт,

дітей, позбавлених батьківського піклування,

дітей, що перебувають в закладах інституційного догляду,

дітей з прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

Скільки дітей евакуювали

Із закладів соціального захисту дітей (притулки для дітей, центри соціально-психологічної реабілітації дітей, центри підтримки дітей та сімей), та дитячих будинків-інтернатів евакуйовано 1837 дітей. Із них за кордон – 1083 дитини.

Також евакуйовано 60 прийомних сімей, в яких виховуються 155 дітей, та 39 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 282 дитини.

Із закладів соціального захисту вже встигли евакуювати 1837 дітей, проте досі 859 дітей не евакуйовано.

З них в місцях в місцях активних бойових дій залишаються 495 дітей. Це Харківська, Сумська, Херсонська, Миколаївська, Чернігівська, Запорізька області. Частину з них немає можливості евакуювати через те, що російські війська не забезпечують гуманітарні коридори,

– заявила Марина Лазебна.

Ще 364 дитини перебувають в таких закладах у відносно безпечних регіонах України.

Складніша ситуація з евакуацією дітей з дитячих будинків-інтернатів. Там досі перебуває 1251 дитина і лише 194 дитини вдалось вивезти до інших країн. Головна складність – те, що більшість дітей в будинках-інтернатах мають складні захворювання, комплексні порушення розвитку і потребують особливих умов перевезення.

До слова, внаслідок цинічного нападу Росії в Україні загинули 90 дітей, ще понад 100 дітей поранено. Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях.

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