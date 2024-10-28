В Австрії мисливець застрелив мера міста та поліцейського, а тоді втік у ліс

В Австрії у понеділок, 28 жовтня, було застрелено двох чоловіків. Серед них – мер міста Кірхберг-на-Дунаї Франц Хофер.

Вбивцю, який після скоєного втік у ліс на автівці, розшукують на півночі Австрії. Про це повідомляє CNN.

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Між чоловіками виникла суперечка щодо прав на полювання

Вбивство сталося у селі Альтенфельден, що неподалік кордону з Німеччиною та Чехією.

Відомо, що спочатку вбивця застрелив мера, а тоді іншого чоловіка. Другою жертвою виявився представник поліції Верхньої Австрії Ульріке Гандельбауер.

Австрійська поліція повідомляє, що до масштабної пошукової операції залучено гелікоптери і спецназ.

Відомо, що розшукується 56-річний Роланд Дрекслер.

Вважається, що чоловік надзвичайно небезпечний і озброєний,

– повідомили в поліції.

Там також розповіли, що причиною вбивства стала суперечка щодо прав на полювання. Кажуть, що підозрюваний був відомий мисливцям у цьому районі.

"Він був важкою людиною", — сказав один із них.

Австрійська влада назвала цей інцидент божевіллям.