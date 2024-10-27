За попередньою інформацією, інцидент стався в Тракторозаводському районі Челябінська. Про це повідомляють місцеві видання, передає 24 Канал.

Дивіться також Викреслені імперією․ Як незакінчений бунт призвів до знищення групи "Вагнера"

У Росії застрелили колишнього найманця ПВК Вагнера

Згідно з оприлюдненою інформацією, до поліції надійшло повідомлення від місцевих, що на перехожих кидається агресивний напівголий чоловік з ножем. Співробітники патрульно-постової служби виїхали на місце, але порушник зник в одній із квартир.

Зазначається, що після цього на місце події прибули співробітники Росгвардії й чоловік почав кидатися вже на них. Попередньо, спершу їм довелося зробити попереджувальний постріл у повітря, а потім застрелити порушника.

За даними джерел російських ЗМІ, застреленим чоловіком виявився колишній найманець ПВК Вагнера. Ймовірно, як пишуть ЗМІ, раніше він був судимий за вживання наркотиків і заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що в Омську колишнього вагнерівця звинувачують у вбивстві 18-річної вагітної дівчини. До цього пара посварилася через те, що дівчина нібито зламала його музичну колонку.

Кримінальну справу проти 36-річного колишнього бійця ПВК "Вагнер" Сергія Козлова розглядає Омський обласний суд. Чоловіка звинувачують за статтею про вбивство жінки, яка перебуває у стані вагітності, скоєної з особливою жорстокістю.