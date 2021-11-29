Мисливцем, що випадково застрелив патрульного під Черніговом, виявився начальник управління ДСНС

У лісах Чернігівської області під час полювання застрелили 37-річного співробітника патрульної поліції. Мисливцем, який здійснив смертельний постріл, виявився керівник районного управління ДСНС.

У прокуратурі розповіли, що трагедія сталася 28 листопада поблизу села Травневе Городнянської територіальної громади. Один із мисливців не переконався у безпечності пострілів.

Раніше Прокуратура почала розслідування через вбивство поліцейського під Черніговом

Поранений поліцейський помер в реанімації

38-річний чоловік поранив у голову 37-річного інспектора патрульної поліції. Постраждалий помер в реанімації Чернігівської обласної лікарні.

У правоохоронних органах повідомили, що смертельний постріл здійснив керівник одного з райуправлінь Чернігівської області. За інформацією Суспільного, це – очільник Чернігівського районного управління ГУ ДСНС України Ігор Довгопол. У ЗМІ кажуть, що це підтвердили одразу два джерела.

Коротко про загибель патрульного під час полювання:

У поліції кажуть, що інспектор вирушив на полювання разом зі своїми трьома приятелями.

Мисливці приїхали в угіддя Чернігівського району.

Загиблий – 37-річний інспектор відділу реагування.

Деталі трагедії з'ясовує Державне бюро розслідувань.

Прокуратура порушила кримінальне провадження за фактом вбивства, вчиненого через необережність.