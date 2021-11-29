Мисливцем, що випадково застрелив патрульного під Черніговом, виявився начальник управління ДСНС
Джерело:Офіс генпрокурора
У лісах Чернігівської області під час полювання застрелили 37-річного співробітника патрульної поліції. Мисливцем, який здійснив смертельний постріл, виявився керівник районного управління ДСНС.
У прокуратурі розповіли, що трагедія сталася 28 листопада поблизу села Травневе Городнянської територіальної громади. Один із мисливців не переконався у безпечності пострілів.
Раніше Прокуратура почала розслідування через вбивство поліцейського під Черніговом
Поранений поліцейський помер в реанімації
38-річний чоловік поранив у голову 37-річного інспектора патрульної поліції. Постраждалий помер в реанімації Чернігівської обласної лікарні.
У правоохоронних органах повідомили, що смертельний постріл здійснив керівник одного з райуправлінь Чернігівської області. За інформацією Суспільного, це – очільник Чернігівського районного управління ГУ ДСНС України Ігор Довгопол. У ЗМІ кажуть, що це підтвердили одразу два джерела.Зверніть увагу! Прокуратура порушила кримінальне провадження за фактом вбивства, вчиненого через необережність.
Коротко про загибель патрульного під час полювання:
- У поліції кажуть, що інспектор вирушив на полювання разом зі своїми трьома приятелями.
- Мисливці приїхали в угіддя Чернігівського району.
- Загиблий – 37-річний інспектор відділу реагування.
- Деталі трагедії з'ясовує Державне бюро розслідувань.