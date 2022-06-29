Місцеві не мають шансів вижити: у лікарнях на окупованому Донбасі нема медикаментів та ліжок
Майже всі медичні заклади на захоплених Росією частинах Донеччини та Луганщини вщент забиті пораненими та травмованими російськими військовими. При цьому прийом місцевих бойовиків у лікарнях майже зупинили, а цивільні взагалі фактично не можуть розраховувати на якусь допомогу.
За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, через важкі бої та величезну кількість втрат "трьохсотих" російських військових вже давно везуть навіть не у прифронтові лікарні, а у за десятки кілометрів від лінії зіткнення. Медичні заклади на окупованій частині Донбасу працюють в режимі польових госпіталів та захлинаються від потоку поранених.
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Через величезні безповоротні втрати у війську Росії, командири армій вже давно віддали наказ про надання першочергової допомоги саме окупантам. Бойовики з "армій" недореспублік та мобілізовані на Донбасі на якесь адекватне лікування сподіватись взагалі не можуть.
Біля лікарень чутно, як б'ються в агонії росіяни
- Через тотальну медичну кризу в самій Росії, окупанти виявилися не здатними забезпечити лікарні Донбасу потрібною кількістю медикаментів.
- Крім того, у медичних закладах захоплених міст Донеччини та Луганщини не вистачає кваліфікованого персоналу. Хірургам під дулами автоматів подекуди доводиться працювати без перерви по 30 годин, аби лише врятувати якогось чергового полковника.
- Відсутність у рядового складу навичок з тактичної медицини та неможливість вчасного надання кваліфікованої допомоги призвела до того, що найчастіше у медичних закладах пораненим банально ампутують кінцівки. При цьому такі операції вважаються простими та проводяться фельдшерами й медсестрами.
- Фактично виживаємість при пораненні у зведеному окупаційному війську не перевищує 30%. Навіть попадання уламку в руку з легкістю призводить до відрізання кінцівки, розповсюдження інфекції та болісної смерті.
- За словами місцевих жителів, біля кожної лікарні на окупованій частині Донбасу постійно можна почути гучний стогін солдатів, які б'ються в агонії.
Бойовиків, що долучилися до війська Росії у війні проти України, найчастіше везуть у якісь найбільш віддалені від фронту райони, через що вони здебільшого помирають дорогою до лікарень.
Цивільним кажуть, аби лікувалися самі
Втім, віднедавна медичні заклади так званих "ДНР" та "ЛНР" зіштовхнулися з ще однією проблемою – великим потоком поранених цивільних. Через обстріли, що вчиняють російські окупанти, а також через вибухи складів з боєприпасами, швидкі почали отримувати велику кількість викликів від місцевого населення. Однак везти травмованих в медичні заклади фактично нема куди.
Так, 26 червня під Алчевськом внаслідок "бавовни" на складі з боєприпасами почали детонувати снаряди. Уламки від них завдали пошкодження як терористам та росіянам, так і місцевим мешканцям. Звісно, жодної провини за розміщення складу посеред житлової зони, а також за недотримання техніки безпеки окупанти не відчувають. Поранених цивільних медики намагалися відвезти до місцевої лікарні, де їм напряму відмовили у госпіталізації травмованих. Мовляв, всі місця зайняті російськими військовими.
Через це першим пораненим мирним мешканцям абияк надавали допомогу працівники швидкої. В подальшому ж багатьом просто казали, аби вони самі лікували свої рани, та навіть не виїжджали на виклики.