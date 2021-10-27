Міжнародний кримінальний суд – це єдиний шанс притягнути до відповідальності РФ, – Матвійчук

Права людини – вишенька на торті чи клімат, необхідний для добробуту і процвітання? Про кризу міжнародних організацій і систему міжнародного права. Де проходить межа між безпекою та правами людини? Що держава має зробити для де-окупації вже сьогодні? Чи є шанс притягнути Російську Федерацію до відповідальності за звірства вчинені на окупованій території?

Про це і не тільки Оксана Сироїд розмовляла із правозахисницею Олександрою Матвійчук у новому випуску "А що далі?".

Влітку цього року Олександра Матвійчук була обрана кандидаткою для висунення на обрання членом Комітету ООН проти катувань, проте членом комітету було обрано представницю Російської Федерації.

"Ситуація з Комітетом ООН з протидії тортурам загалом, – коментує правозахисниця, – відображає ту загальну кризу, в якій знаходяться міжнародні організації, які були покликані після 2-ї світової війни підтримувати мир, безпеку і забезпечувати для цього права людини і їх захищати".

Не секрет, що якби ці міжнародні організації не були в кризі, то в Сирії не використовували б хімічну зброю, і з домів не виривали б тисячі мусульман, а санкції на Російську Федерацію не за Крим би наклали, а ще в часи першої чеченської війни, вважає вона.

Водночас, голова правління "Центру громадянських свобод" критикує українську владу за уникнення відповідальності за прийняття необхідних для України рішень в умовах окупації частини території.

"Ми вісім років живемо в країні, на окупованій частині якої відбуваються воєнні злочини – зазначає Олександра Матвійчук. – І за 8 років український Парламент, український Президент не змогли на законодавчому рівні встановити за це відповідальність".

В травні цього року депутати проголосували за поданий з ініціативи громадськості "Законопроєкт про воєнних злочинців", що вносить зміни в Кримінальний кодекс і встановлює відповідальність за злочини проти людяності, воєнні злочини, однак він досі не підписаний Президентом.

Окрім цього, правозахисниця послідовно закликає народних депутатів, українську владу негайно ратифікувати Римський статут, щоб Україна стала членом Міжнародного кримінального суду.

"Міжнародний кримінальний суд – це єдиний шанс для України притягнути до відповідальності Путіна і його оточення за ту війну, яку вони розв'язали в Україні, – вважає вона. – Я кажу шанс і кажу теоретичний. Бо це не буде просто, але іншого варіанту зараз немає".

Довідка

Олександра Матвійчук – правозахисниця, голова правління організації "Центр громадянських свобод", створеного для зміцнення демократії, верховенства права та прав людини в Україні та в пострадянському регіоні. Працює над питанням прав людини в Україні та регіоні ОБСЄ. З 2013 координаторка громадянської ініціативи Євромайдан SOS, яка була створена у відповідь на жорстокий розгін студентських демонстрантів 30 листопада 2013 року з метою надання правової допомоги переслідуваним протестуючим в Україні. Зараз Євромайдан SOS продовжує моніторинг політичного переслідування в окупованому Криму та документування воєнних злочинів на Сході України. У 2018 році ініціювала кампанію #SaveOlegSentsov (яка після звільнення Олега Сенцова була перейменована у #LetMyPeopleGo) для звільнення українських політв’язнів.

Нагадаємо, "А що далі?" – новий соціальний медіапроєкт віцепрезидентки Київської школи економіки і співголови Львівського безпекового форуму Оксани Сироїд, який має боротися з наративами російської пропаганди в Україні про начебто неспроможність українців будувати успішну державу. Програми виходитимуть щочетверга на YouTube-каналі проєкту.

Партнери проєкту:

Львівський Безпековий Форум

Київська Школа Економіки

Інститут Просвіти

Проєкт реалізовується за підтримки Фонду Ганса Зайделя в Україні.