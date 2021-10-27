Международный уголовный суд – это единственный шанс привлечь к ответственности РФ, – Матвийчук

Права человека – вишенка на торте или климат, необходимый для благополучия и процветания? О кризисе международных организаций и системе международного права. Где проходит граница между безопасностью и правами человека? Что государство должно сделать для деоккупации уже сегодня? Есть ли шанс привлечь Российскую Федерацию к ответственности за зверства, совершенные на оккупированной территории?

Об этом и не только Оксана Сыроид разговаривала с правозащитницей Александрой Матвийчук в новом выпуске "А що далі?".

Летом этого года Александра Матвийчук была избрана кандидатом для выдвижения на избрание членом Комитета ООН против пыток, однако членом комитета была избрана представительница Российской Федерации.

"Ситуация с Комитетом ООН по противодействию пыткам в целом, – комментирует правозащитница, – отражает тот общий кризис, в котором находятся международные организации, призванные после 2-й мировой войны поддерживать мир, безопасность и обеспечивать для этого права человека и их защищать".

Не секрет, что если бы эти международные организации не были в кризисе, то в Сирии не использовали бы химическое оружие и из домов не вырывали бы тысячи мусульман, а санкции на Российскую Федерацию не за Крым наложили бы, а еще во времена первой чеченской войны, считает она.

В то же время, председатель правления "Центра гражданских свобод" критикует украинские власти за избежание ответственности за принятие необходимых для Украины решений в условиях оккупации части территории.

"Мы восемь лет живем в стране, на оккупированной части которой происходят военные преступления – отмечает Александр Матвийчук. – И за 8 лет украинский Парламент и украинский Президент не смогли на законодательном уровне установить за это ответственность".

В мае этого года депутаты проголосовали за поданный по инициативе общественности "Законопроект о военных преступниках", который вносит изменения в Уголовный кодекс и устанавливает ответственность за преступления против человечности, военные преступления, однако он до сих пор не подписан Президентом.

Кроме того, правозащитница последовательно призывает народных депутатов и украинские власти немедленно ратифицировать Римский устав, чтобы Украина стала членом Международного уголовного суда.

"Международный уголовный суд – это единственный шанс для Украины привлечь к ответственности Путина и его окружение за ту войну, которую они развязали в Украине, – считает она. – Я говорю шанс и говорю теоретический. Потому что это не будет просто, но иного варианта сейчас нет".

Справка

Александра Матвийчук – правозащитница, председатель правления организации "Центр гражданских свобод", созданной для укрепления демократии, верховенства права и прав человека в Украине и постсоветском регионе. Работает над вопросами прав человека в Украине и регионе ОБСЕ. С 2013 года координатор гражданской инициативы Евромайдан SOS, которая была создана в ответ на жестокий разгон студенческих демонстрантов 30 ноября 2013 года с целью предоставления правовой помощи преследуемым протестующим в Украине. В настоящее время Евромайдан SOS продолжает мониторинг политического преследования в оккупированном Крыму и документирование военных преступлений на Востоке Украины. В 2018 году инициировала кампанию #SaveOlegSentsov (которая после освобождения Олега Сенцова была переименована в #LetMyPeopleGo) для освобождения украинских политзаключенных.

Напомним, "А що далі?" – новый социальный медиапроект вице-президента Киевской школы экономики и сопредседателя Львовского форума по безопасности Оксаны Сыроид, который должен бороться с нарративами российской пропаганды в Украине о якобы неспособности украинцев строить успешное государство. Программы будут выходить каждый четверг на YouTube-канале проекта.

Партнеры проекта:

Львовский Форум по безопасности

Киевская Школа Экономики

Институт Просвещения

Проект реализуется при поддержке Фонда Ганса Зайделя в Украине.