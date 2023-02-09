Вже був сигнал, – політолог сказав, коли Путіна почнуть переслідувати в справі МН17
Спільна слідча група, що розслідувала справу про збиття літака MH17 у небі над Донеччиною в липні 2014 році, завершили розслідування. За матеріалами слідства, особисто Владімір Путін дозволив передати терористам ЗРК "Бук", з якого було збито малазійський літак.
Проте притягнути до відповідальності Путіна поки що не вдасться. Про це 24 каналу розповів політолог Тарас Загородній. Він зазначив, що згідно з міжнародним правом, президенти будь-якої країни мають юридичний імунітет і проти них не можна порушувати кримінальну справу.
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За його словами, як тільки Путін залишить свою посаду, тоді можна буде це зробити.
Ми звикли до нашої української реальності, де багато справ розслідується в соцмережах. У нас люблять одразу ж виносити вироки. Західна юридична система працює по іншому – згідно з процесуальними нормами,
– підкреслив він.
Політолог нагадав, що зі моменту збиття малайзійського боїнга і вироку, який було оголошено в Гаазі, минул фактично 7 років.
"Я уважно слідкував за цим процесом, і мені зрозуміло, як працює західна юстиція. Вони перевіряли всі версії, проводили слідчі експерименти з відстрілами ракет, для того, щоб з'ясувати, чи міг український літак збити цей боїнг (росіяни просували таку версію), чи була це ракета саме ЗРК "Бук" тощо. Це був тривалий процес", – зазначив він.
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Якщо Путін покине посаду, він буде переслідуватись
На думку експерта, потрібно розуміти, якщо зараз немає юридичних перспектив, справу конкретно проти Путіна зараз порушувати не будуть.
Тому, я думаю, що це був точно сигнал, це не випадковість. Запису, який доводить вину Путіна, – 8 років, про нього давно був відомо. Це більше політичний знак,
– підкреслив він.
Тарас Загородній припустив, якщо Путін покине свою посаду, він буде переслідуватись згідно з нормами процесуального права, скоріш за все, Нідерландів, де чітко і ясно буде проведено всеосяжне розслідування.
"Також можуть бути справи проти Міністра оборони Росії, який, ймовірно, безпосередньо віддавав накази, або – по ланцюгу – хто повинен був виконувати цей наказ. Тому цей процес не закінчився, але він не буде швидкий", – зазначив політолог.
Що відомо про катастрофу малазійського боїнга МН17
- 7 липня 2014 року літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував регулярний рейс MH17 з Амстердаму до малазійського Куала-Лумпура, був збитий ракетою з російського ЗРК "Бук" М1 неподалік Торезу, що у Донецькій області.
- Зв'язок з літаком перервався близько 16:00 за київським часом. На борту перебувало 283 пасажири та 15 членів екіпажу – всі вони, унаслідок теракту, загинули. Серед жертв, зокрема, – 80 дітей.
- За кількістю загиблих ця катастрофа стала найбільшою в історії авіації з 11 вересня 2001 року, коли терористи "Аль-Каїди" влетіли двома літаками у "вежі-близнюки" у Нью-Йорку, США. Також трагедія увійшла у десятку найбільших за всю історію.