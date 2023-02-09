Вже був сигнал, – політолог сказав, коли Путіна почнуть переслідувати в справі МН17

Спільна слідча група, що розслідувала справу про збиття літака MH17 у небі над Донеччиною в липні 2014 році, завершили розслідування. За матеріалами слідства, особисто Владімір Путін дозволив передати терористам ЗРК "Бук", з якого було збито малазійський літак.

Проте притягнути до відповідальності Путіна поки що не вдасться. Про це 24 каналу розповів політолог Тарас Загородній. Він зазначив, що згідно з міжнародним правом, президенти будь-якої країни мають юридичний імунітет і проти них не можна порушувати кримінальну справу.

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За його словами, як тільки Путін залишить свою посаду, тоді можна буде це зробити.

Ми звикли до нашої української реальності, де багато справ розслідується в соцмережах. У нас люблять одразу ж виносити вироки. Західна юридична система працює по іншому – згідно з процесуальними нормами,

– підкреслив він.

Політолог нагадав, що зі моменту збиття малайзійського боїнга і вироку, який було оголошено в Гаазі, минул фактично 7 років.

"Я уважно слідкував за цим процесом, і мені зрозуміло, як працює західна юстиція. Вони перевіряли всі версії, проводили слідчі експерименти з відстрілами ракет, для того, щоб з'ясувати, чи міг український літак збити цей боїнг (росіяни просували таку версію), чи була це ракета саме ЗРК "Бук" тощо. Це був тривалий процес", – зазначив він.

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Якщо Путін покине посаду, він буде переслідуватись

На думку експерта, потрібно розуміти, якщо зараз немає юридичних перспектив, справу конкретно проти Путіна зараз порушувати не будуть.

Тому, я думаю, що це був точно сигнал, це не випадковість. Запису, який доводить вину Путіна, – 8 років, про нього давно був відомо. Це більше політичний знак,

– підкреслив він.

Тарас Загородній припустив, якщо Путін покине свою посаду, він буде переслідуватись згідно з нормами процесуального права, скоріш за все, Нідерландів, де чітко і ясно буде проведено всеосяжне розслідування.

"Також можуть бути справи проти Міністра оборони Росії, який, ймовірно, безпосередньо віддавав накази, або – по ланцюгу – хто повинен був виконувати цей наказ. Тому цей процес не закінчився, але він не буде швидкий", – зазначив політолог.

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