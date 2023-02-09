Уже был сигнал, – политолог сказал, когда Путина начнут преследовать по делу МН17

Совместная следственная группа, расследовавшая дело об уничтожении самолета MH17 в небе над Донбасом в июле 2014 года, завершили расследование. По материалам следствия, лично Владимир Путин разрешил передать террористам ЗРК "Бук", с которого был сбит малазийский самолет.

Привлечь к ответственности Путина пока не получится. Об этом 24 каналу рассказал политолог Тарас Загородний. Он отметил, что согласно международному праву, президенты любой страны имеют юридический иммунитет и против них нельзя возбуждать уголовное дело.

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По его словам, как только Путин покинет свой пост, тогда можно будет это сделать.

Мы привыкли к нашей украинской реальности, где многие дела расследуются в соцсетях. У нас любят сразу выносить приговоры. Западная юридическая система работает по другому – согласно процессуальным нормам,

– подчеркнул он.

Политолог напомнил, что с момента катастрофы малайзийского боинга и приговора, оглашенного в Гааге, прошло фактически 7 лет.

"Я внимательно следил за этим процессом, и мне понятно, как работает западная юстиция. Они проверяли все версии, проводили следственные эксперименты с отстрелами ракет, чтобы выяснить, мог ли украинский самолет сбить этот боинг (россияне продвигали такую версию) , была ли это ракета именно ЗРК "Бук" и т.д. Это был длительный процесс", – отметил он.

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Если Путин уйдет с должности, он будет преследоваться

По мнению эксперта, нужно понимать, если сейчас нет юридических перспектив, дело конкретно против Путина сейчас заводить не будут.

Поэтому я думаю, что это был точно сигнал, это не случайность. Записи, доказывающей вину Путина, – 8 лет, о ней давно было известно. Это больше политический знак,

– подчеркнул он.

Тарас Загородний допустил, если Путин покинет свой пост, он будет преследоваться согласно нормам процессуального права, скорее всего, Нидерландов, где четко и ясно будет проведено всеобъемлющее расследование.

"Также могут быть дела против Министра обороны России, который, вероятно, напрямую отдавал приказы, или – по цепи – кто должен был выполнять этот приказ. Поэтому этот процесс не закончился, но он не будет быстр", – отметил политолог.

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