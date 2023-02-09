Привлечь к ответственности Путина пока не получится. Об этом 24 каналу рассказал политолог Тарас Загородний. Он отметил, что согласно международному праву, президенты любой страны имеют юридический иммунитет и против них нельзя возбуждать уголовное дело.
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По его словам, как только Путин покинет свой пост, тогда можно будет это сделать.
Мы привыкли к нашей украинской реальности, где многие дела расследуются в соцсетях. У нас любят сразу выносить приговоры. Западная юридическая система работает по другому – согласно процессуальным нормам,
– подчеркнул он.
Политолог напомнил, что с момента катастрофы малайзийского боинга и приговора, оглашенного в Гааге, прошло фактически 7 лет.
"Я внимательно следил за этим процессом, и мне понятно, как работает западная юстиция. Они проверяли все версии, проводили следственные эксперименты с отстрелами ракет, чтобы выяснить, мог ли украинский самолет сбить этот боинг (россияне продвигали такую версию) , была ли это ракета именно ЗРК "Бук" и т.д. Это был длительный процесс", – отметил он.
Тарас Загородний о перспективах привлечь Путина к ответственности: смотрите видео
Если Путин уйдет с должности, он будет преследоваться
По мнению эксперта, нужно понимать, если сейчас нет юридических перспектив, дело конкретно против Путина сейчас заводить не будут.
Поэтому я думаю, что это был точно сигнал, это не случайность. Записи, доказывающей вину Путина, – 8 лет, о ней давно было известно. Это больше политический знак,
– подчеркнул он.
Тарас Загородний допустил, если Путин покинет свой пост, он будет преследоваться согласно нормам процессуального права, скорее всего, Нидерландов, где четко и ясно будет проведено всеобъемлющее расследование.
"Также могут быть дела против Министра обороны России, который, вероятно, напрямую отдавал приказы, или – по цепи – кто должен был выполнять этот приказ. Поэтому этот процесс не закончился, но он не будет быстр", – отметил политолог.
Что известно о крушении малазийского боинга МН17
- 7 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший регулярный рейс MH17 из Амстердама в малазийский Куала-Лумпур, был сбитый ракетой с российского ЗРК "Бук" М1 недалеко от Тореза, что в Донецкой области.
- Связь с самолетом прервалась около 16:00 по киевскому времени. На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа – все они в результате теракта погибли. Среди жертв, в частности, – 80 детей.
- По количеству погибших эта катастрофа стала крупнейшей в истории авиации с 11 сентября 2001 года, когда террористы "Аль-Каиды" влетели двумя самолетами в "башни-близнецы" в Нью-Йорке, США. Также трагедия вошла в десятку самых больших за всю историю.