Поштою, СМС і через родичів: види повісток, як їх вручають і що обов'язково мають вказати

В Україні триває дія воєнного стану, а разом із ним – загальна мобілізація. Розповідаємо вам, якими бувають повістки, як їх вручають та що має бути вказано на документі.

Звернімо увагу, що вручити повістку військовозобов'язаним під вас воєнного стану можуть у будь-якому місці. Також можуть просто посеред вулиці зупинити та попрохати пред'явити документи для встановлення особи, нагадує 24 Канал.

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Почнімо з того, якими бувають види повісток. Пролити світло на це питання допомогла голова пресслужби Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Марія Левко виданню Zaxid.net.

Які види повісток

За словами Марії Левко, згідно з законом в Україні передбачені чотири види повісток:

Для уточнення даних. Їх вручають для того, щоб військовозобов'язаний актуалізував свої дані, наприклад, про склад сім'ї, стан здоров'я, місце роботи.

Їх вручають для того, щоб військовозобов'язаний актуалізував свої дані, наприклад, про склад сім'ї, стан здоров'я, місце роботи. На проходження ВЛК. Цю повістку підписує начальник ТЦК. Вона зобов'язує пройти медичне обстеження. Разом із нею військовозобов'язаний отримує картку дослідження та медичного огляду. Щойно він пройде комісію, у ній вкажуть висновок ВЛК про його придатність, непридатність або ж обмежену придатність до служби.

Цю повістку підписує начальник ТЦК. Вона зобов'язує пройти медичне обстеження. Разом із нею військовозобов'язаний отримує картку дослідження та медичного огляду. Щойно він пройде комісію, у ній вкажуть висновок ВЛК про його придатність, непридатність або ж обмежену придатність до служби. Для призову на строкову службу. Вона передбачає, що військовозобов'язаний призваний на строкову службу.

Вона передбачає, що військовозобов'язаний призваний на строкову службу. Мобілізаційне розпорядження. А цей тип повісток вручають після проходження медкомісії, якщо військовозобов'язаного визнали придатним до служби.

Як вручають повістки

Для того, щоб вручити повістку, насамперед необхідно встановити особу, якій вона вручається. У воєнний час потрібно завжди носити з собою документи і в разі запиту надавати їх для перевірки уповноваженій особі,

– каже Левко.

Водночас пресофіцерка зауважила, що повістку повинні вручити особисто. Якщо ж особа від отримання документа відмовляється, то складається акт про відмову. У ньому свої підписи залишають уповноважені особи та свідки. Його вручають військовозобов'язаному під підпис.

Варто звернути увагу на те, що вручення повістки ще не означає, що військовозобов'язаного спрямують або на навчання, або на фронт. Передовсім воно стосується уточнення облікових даних, а також визначення фізичного стану.

Хто має право вручати повістки:

уповноважені представники ТЦК;

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, якщо отримали розпорядження від ТЦК;

керівники (голови) державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій – також за наявності відповідного розпорядження;

керівники закладів освіти.

Що вказують у бланках

Слід розуміти, що повістка має бути чітко та правильно заповнена. Її має підписати начальник ТЦК перед врученням військовозобов'язаному. У ній мають бути вказані такі дані:

прізвище, ім'я та по батькові;

рік народження;

адреса проживання військовозобов'язаного;

вид повістки;

дата, час та адреса, куди необхідно з'явитися;

уточнення щодо необхідних документів;

назва органу;

печатка, підпис, прізвище, ім'я та по батькові начальника ТЦК.

Юрист Роман Смутін підкреслив, що повістку повинні вручати лише особисто і лише під підпис. Або ж її можуть передати рекомендованим листом із повідомленням про вручення. У такому випадку адресат теж повинен поставити свій підпис.

Це закріплено в тій суперечливій ухвалі Кабміну від 30.12.2022 року № 1487. Але навіть там не наважилися прописати за СМС-ки, телефонні дзвінки, Viber, Telegram як належну форму повідомлення про виклик,

– підкреслив він.

Також вкидання у поштову скриньку та передача повісток через родичів вважаються неналежним способом запрошення військовозобов'язаного. Такого роду документ ні до чого не зобов'язує, адже особа не поставила підпис.