По почте, СМС, через родственников: виды повесток, как вручают и что обязательно должны указать

В Украине продолжается действие военного положения, а вместе с ним – всеобщая мобилизация. Рассказываем вам, какие бывают повестки, как их вручают и что должно быть указано на документе.

Обратим внимание, что вручить повестку военнообязанным военным положениям могут в любом месте. Также могут просто посреди улицы остановить и попросить предъявить документы для установления личности, напоминает 24 Канал.

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Начнём с того, какими бывают виды повесток. Пролить свет на этот вопрос помогла глава пресс-службы Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Мария Левко Zaxid.net.

Какие виды повесток

По словам Марии Левко, по закону в Украине предусмотрены четыре вида повесток:

Для уточнения данных. Их вручают для того, чтобы военнообязанный актуализировал свои данные, например, о составе семьи, состоянии здоровья, месте работы.

Их вручают для того, чтобы военнообязанный актуализировал свои данные, например, о составе семьи, состоянии здоровья, месте работы. На прохождение ВЛК. Эту повестку подписывает начальник ТЦК. Она обязывает пройти медицинское обследование. Вместе с ней военнообязанный получает карточку исследования и медицинского осмотра. Как только он пройдет комиссию, в ней укажут вывод ВЛК о его пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к службе.

Эту повестку подписывает начальник ТЦК. Она обязывает пройти медицинское обследование. Вместе с ней военнообязанный получает карточку исследования и медицинского осмотра. Как только он пройдет комиссию, в ней укажут вывод ВЛК о его пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к службе. Для призыва на срочную службу. Она предполагает, что военнообязанный призван на срочную службу.

Она предполагает, что военнообязанный призван на срочную службу. Мобилизационное предписание. А этот тип повесток вручают после прохождения медкомиссии, если военнообязанный был признан годным к службе.

Как вручают повестки

Для того чтобы вручить повестку, прежде всего необходимо установить лицо, которому она вручается. В военное время нужно всегда носить с собой документы и в случае запроса предоставлять их для проверки уполномоченному лицу,

– говорит Левко.

В то же время пресс-офицер отметила, что повестку должны вручить лично. Если же лицо от получения документа отказывается, то составляется акт об отказе. В нем свои подписи оставляют уполномоченные лица и свидетели. Его вручают военнообязанному под подпись.

Следует обратить внимание на то, что вручение повестки еще не означает, что военнообязанного направят либо на обучение, либо на фронт. Прежде всего, оно касается уточнения учетных данных, а также определения физического состояния.

Кто имеет право вручать повестки:

уполномоченные представители ТЦК;

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов, если получили распоряжение от ТЦК;

руководители (председатели) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций – также при наличии соответствующего распоряжения;

руководители учебных заведений.

Что указывают в бланках

Следует понимать, что повестка должна быть четко и правильно заполнена. Ее должен подписать начальник ТЦК перед вручением военнообязанному. В ней должны быть указаны следующие данные:

фамилия, имя и отчество;

год рождения;

адрес проживания военнообязанного;

вид повестки;

дата, время и адрес, куда нужно явиться;

уточнение по необходимым документам;

название органа;

печать, подпись, фамилию, имя и отчество начальника ТЦК.

Юрист Роман Смутин подчеркнул, что повестку должны вручать только лично и только под подпись. Или же ее могут передать заказным письмом с уведомлением о вручении. В таком случае адресат тоже должен поставить свою подпись.

Это закреплено в том противоречивом определении Кабмина от 30.12.2022 года № 1487. Но даже там не решились прописать за СМС-ки, телефонные звонки, Viber, Telegram как надлежащую форму сообщения о вызове,

– подчеркнул он.

Также вбрасывание в почтовый ящик и передача повесток через родственников считаются неправильным способом приглашения военнообязанного. Такого рода документ ни к чему не обязывает, ведь лицо не поставило подпись.