Мобілізація в Україні: скільки є дійсними рішення ВЛК та коли потрібно проходити її повторно

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Водночас є певні нюанси із повторним проходженням військово-лікарської комісії.

Міністерство оборони України офіційно встановило терміни та порядок проходження військово-лікарської експертизи (ВЛК) у Збройних Силах України, що викладено в Наказі МОУ № 402. Цей наказ має на меті впорядкувати процес проходження військовослужбовцями медичного огляду, передає 24 Канал.

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Коли потрібно пройти ВЛК вдруге

Висновки військово-лікарської комісії у мирний час дійсні протягом 5 років, а у період воєнного стану – рік.

Згідно з рішенням уряду, особи, які не проходили медичний огляд або в яких закінчився строк дії рішення (постанови) про придатність до військової служби, направляються на військово-лікарську комісію.

Водночас під час відвідування ТЦК для оновлення даних не було потрібно проходили ВЛК, проте для цього громадяни викликались спеціальною повісткою вже після оновлення даних.

Резервісти та військовозобов'язані, які в мирний час були призначені на комплектування військових частин (установ) з врученням мобілізаційних розпоряджень під час мобілізаційного розгортання ЗСУ та інших військових формувань, призиваються на військову службу під час мобілізації, на особливий період за результатами раніше пройдених медичних оглядів та їх опитування про наявність або відсутність скарг на стан здоров’я. Резервісти або військовозобов'язані, у яких відсутні скарги на стан здоров’я, на ВЛК не направляються.

Чинних військових можуть відправляти на ВЛК під час лікування поранення, травми, каліцтва, контузії.