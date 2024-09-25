На військовий облік мають стати жінки, які є придатними до проходження військової служби за станом здоров’я, віком та спеціальністю, інформує 24 Канал.

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Як проходить військовий облік жінок

Раніше існувала норма, згідно з якою жінки з медичною або фармацевтичною освітою, які не перебувають на військовому обліку, могли працевлаштовуватися як невійськові до кінця 2026 року. Проте постановою Кабміну №563 від 16 травня 2024 року цю норму було скасовано.

Зверніть увагу! Існує затверджений Міністерством оборони список спеціальностей та професій, які відповідають військово-обліковим спеціальностям. Жінки, які мають такі спеціальності, мають право за власним бажанням стати на військовий облік, якщо відповідають вимогам щодо стану здоров'я та віку.

У законодавстві вказано, що жінок, які перебувають на військовому обліку, можуть призвати на військову службу або залучати до робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час в добровільному порядку.

Важливо, що жінки несуть військовий обов'язок на рівних із чоловіками умовах. Це включає можливість добровільного вступу на службу за контрактом, заклик на військову службу, проходження військової служби та служби в резерві, а також виконання військових зобов'язань у запасі та дотримання правил військового обліку.

Наразі у Збройних Силах України проходять службу понад 60 тисяч жінок.