Російські "мобіки" служитимуть удвічі довше: новорічний сюрприз від керівництва

В Росії вирішили ощасливити призовників до Нового року. Ні, не нової формою чи кращим харчуванням, а терміном служби. Його продовжать! З весни наступного року військова служба триватиме півтора року, а з осені – два роки.

Про це заявив військовий комісар підмосковних міст Михайло Фотін. Правда, після цього його заяву видалили і сказали, що це монтаж ворогів.

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Громадяни, призвані навесні, служитимуть півтора року, а мобілізовані восени 2023 року служитимуть уже 2 роки, – саме так сказав Фотін, зауваживши, що відповідну інформацію до військкоматів довело керівництво.

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За його словами, це необхідний крок, бо "північні сусіди вступають до НАТО", відтак плануються створення нових угрупувань.

Крім того, Фотін повідомив, що на сьогодні часткову мобілізацію не завершено, а призупинено.

Зауважимо, що наразі у російській армії солдати-строковики служать рік.

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Згодом відео з підполковником Фотіним видалили. А в Міноборони Росії заявили, що поки не планують змінювати термін служби в армії

"Зараз будь-яких змін законодавства Росії в частині, що стосується зміни термінів військової служби на заклик, Міноборони Росії не пропонується", – йдеться в повідомленні відомства.

Сам Фотін теж почав виправдовуватись і наполягати у монтажі ролика.

"Я там багато, що сказав. Все залежить від того як змонтували. По-різному можна змонтувати матеріал, який ви отримуєте", – бідкався Фотін, ймовірно, після того, як добряче отримав по шапці.

Згодом він узагалі завив, що відео про збільшення терміну служби строковиків було знято два роки тому, але він лише сьогодні дізнався про публікацію.

Навіщо його записували і чому мобілізацію в Росії призупинили два роки тому – Фотін не пояснив.