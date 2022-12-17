Российские "мобики" будут служить вдвое дольше: новогодний сюрприз от руководства

В России решили осчастливить призывников к Новому году. Нет, не новой формой или лучшим питанием, а сроком службы. Его продолжат! С весны следующего года военная служба продлится полтора года, а с осени – два года.

Об этом заявил военный комиссар подмосковных городов Михаил Фотин, пишут росСМИ. Правда, после этого его заявление удалили и сказали, что это монтаж врагов.

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Граждане, призванные весной, будут служить полтора года, а мобилизованные осенью 2023 года будут служить уже 2 года,

– именно так сказал Фотин, отметив, что соответствующую информацию до военкоматов довело руководство.

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По его словам, это необходимый шаг, потому что "северные соседи вступают в НАТО", поэтому планируется создание новых группировок.

Кроме того, Фотин сообщил, что на сегодняшний день частичная мобилизация не завершена, а приостановлена.

Заметим, что в российской армии солдаты-срочники служат год.

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Впоследствии видео с подполковником Фотиным удалили. А в Минобороны России заявили, что пока не планируют изменять срок службы в армии.

"Сейчас каких-либо изменений законодательства России в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается", – говорится в сообщении ведомства.

Сам Фотин тоже начал оправдываться и настаивать на монтаже ролика.

Я там многое, что сказал. Все зависит от того, как смонтировали. По-разному можно смонтировать материал, который вы получаете,

– жаловался Фотин, вероятно, после того, как изрядно получил по шапке.

Впоследствии он вообще заявил, что видео об увеличении срока службы срочников было снято два года назад, но он только сегодня узнал о публикации.

Зачем его записывали и почему мобилизацию в России приостановили два года назад – Фотин не объяснил.

К слову, преступная кремлевская власть пытается крайне жестоко бороться с тотальным дезертирством и сдачей в плен в ВСУ среди мобилизованных, контрактников и других представителей оккупационной армии. Захватчиков, которые пытаются сложить оружие, кое-где стремятся расстрелять или задержать свои же.

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