Это сильно ударило по рынку труда страны-агрессора – вместо того, чтобы продолжать работать, сотни тысяч российских "рабочих рук" отправились в Украину, чтобы стать пушечным мясом и вернуться домой уже в пакетах. Интересно, что об огромной нехватке рабочей силы в ряде отраслей российской экономики в результате мобилизации уже открыто заныли в ведомствах высших уровней страны-террористки, передает Бизнес 24.

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Центробанк России открыто заявил о негативных последствиях мобилизации

Центральный банк России провел заседание совета директоров о ключевой ставке по кредитам и депозитам. Согласно обнародованным материалам о результатах встречи, на заседании не обошлось без обсуждений критической ситуации на внутреннем рынке труда.

Так, российский регулятор заявил, что "из-за мобилизации во многих отраслях российской экономики усиливается нехватка рабочей силы". При этом, безработица в России находится на уровне исторического минимума, когда рост реальных зарплат ускоряется и может опередить производительность труда.

На текущем этапе возможности расширения производства в российской экономике в значительной степени ограничены состоянием рынка труда,

– констатировали в Центробанке страны-агрессора.

Напомним, что в сентябре Путин объявил "частичную" мобилизацию населения. Пункт приказа диктатора о реальном количестве призывников в рамках мобилизации был засекречен.

Российский бизнес ожидал, что ряд отраслей сможет забронировать сотрудников, однако известно о многочисленных случаях, когда работников отправляли на войну против Украины, несмотря на обещанную им "отсрочку".

Добавим, что еще в начале ноября в Госдуме страны-агрессора зарегистрировали законопроект о возможности трудоустройства детей. Так, пока совершеннолетние россияне шляются с оружием и массово погибают в Украине, заполнить нехватку рабочей силы российские депутаты предлагают 14-летними детьми.